Uomini e Donne, l’alchimista ha un nome: la sua identità confermata anche dall’ex ragazza

E finalmente possiamo dare un nome al famoso Alchimista detto Alchi! Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 8 maggio 2020, Giovanna non ha visto il suo corteggiatore in faccia, anche oggi infatti indossava la maschera; sappiamo però che nelle ultime ore è stata registrata una nuova puntata del programma di Canale 5, puntata dove forse finalmente Alchimista ha gettato la maschera. E ce lo auguriamo perchè altrimenti per Giovanna Abate la sorpresa non ci sarà più visto che l’identità del giovane corteggiatore è stata praticamente rivelata. Infatti oggi è arrivato sui social il nome del giovane Alchimista. Chi è? A confermare l’identità del corteggiatore di Giovanna è stata anche la sua ex fidanzata che dice di non avere dubbi. Ci cono gli orecchini, i capelli, il tatuaggio. Tutto torna e quindi possiamo dirvi davvero chi è Alchimista. Nessun ex corteggiatore di Giovanna a quanto pare ma solo una persona realmente interessata a lei. Una persona che, dobbiamo ammetterlo, passerà alla storia per la sua trovata geniale!

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: ECCO CHI E’ L’ALCHIMISTA

Ovviamente avremo la conferma definitiva solo quando il ragazzo getterà la maschera ma intanto la sua identità sembra esser stata rivelata. Sarebbe infatti Davide Basolo il giovane corteggiatore di Giovanna. E’ un ragazzo ligure che ha lavorato in un outlet, dal poco che sappiamo. Il suo profilo sui social è infatti in modalità privato. E’ molto attivo anche su Twitter, sembra essere un appassionato di calcio e di serie tv, come La casa di carta. Non a caso per la sua entrata nel mondo di Uomini e Donne ha scelto la maschera di Dalì tipica della serie Netflix.

Ve lo mostriamo

La prova schiacciante sarebbe il tatuaggio che nella serata della cena si è visto sotto il guanto. Sembra infatti essere lo stesso che si vede nelle foto che in queste ore circolano sui social.

Che dire sarà lui? E’ un bellissimo ragazzo quindi Giovanna che ne è stata conquistata dai gesti e dalla testa, potrà certamente anche apprezzarne le doti fisiche!

