Ambra Angiolini dal balcone di casa dedica la poesia Anima mia al pubblico di Verissimo (Foto)

Dal balcone di casa Ambra Angiolini sceglie una poesia per Verissimo che prosegue con Le Storie, non c’è ancora la possibilità di una diretta per Silvia Toffanin (foto). Gli ospiti in studio delle vecchie puntate si alternano ai video registrati dai vip in questi giorni di quarantena per il pubblico. Ambra racconta che il suo balcone è molto piccolo ma da lì ammira il tramonto, si è trasferita da poco nella nuova casa a Brescia ma è rimasta nella città dove ha conosciuto l’amore e sono nati i suoi figli Jolanda e Leonardo. Poco distante da loro abita Francesco Renga, insieme hanno costruito una famiglia solida che va ben oltre la loro separazione. Insieme i due ex si sono anche occupati di una raccolta fondi per la loro città in questo periodo di emergenza. Ferma dal lavoro come tanti continua a godersi la casa, i suoi figli e confida che ha preso la buona abitudine di leggere le poesie, una poesia a sera, sicura che le regalino ogni notte un sogno.

AMBRA ANGIOLINI RECITA PER VERISSIMO UNA POESIA DI NAZIM HIKMET

“Anima mia” è la poesia che l’attrice ha scelto, adora una frase, una metafora che sottolinea: “Nel tuo sonno non dimenticarmi”, parole che le sono rimaste dentro e aggiunge: “Dei nostri sogni non dimentichiamoci”. Pochi versi di grande tenerezza che devono darci forza. E’ ciò che ha ripetuto spesso Ambra Angiolini nelle sue dirette Instagram con sua figlia, con Francesco Renga, pur senza usare le stesse parole.

Anima mia

chiudi gli occhi

piano piano

e come s’affonda nell’acqua

immergiti nel sonno

nuda e vestita di bianco

il più bello dei sogni

ti accoglierà

anima mia

chiudi gli occhi

piano piano

abbandonati come nell’arco delle mie braccia

nel tuo sonno non dimenticarmi

chiudi gli occhi pian piano

i tuoi occhi marroni

dove brucia una fiamma verde

anima mia.