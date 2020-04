Ambra Angiolini con una torta e tanto amore ha festeggiato il suo compleanno in quarantena (Foto)

Ambra Angiolini ha compiuto ieri 43 anni, un compleanno in piena quarantena ma con tutto l’amore possibile (foto). L’attrice è a Brescia con i suoi figli, senza Massimo Allegri ma in attesa di rivederlo al più presto, genitori lontani e amici che non hanno potuto abbracciarla fisicamente ma per lei è arrivata anche la torta con un messaggio d’amore. Jolanda e Leonardo sono gli unici che hanno potuto festeggiare il compleanno di Ambra, i suoi figli sono la parte più importante della famiglia, ma da Roma i genitori della Angiolini hanno trovato ugualmente il modo di esserci. Il Coronavirus non permette di festeggiare come siamo abituati a fare, non consente di abbracciarci né di correre dalle persone care ma quel bigliettino con su scritto “Buon compleanno con tanto amore da mamma e papà” è stato per Ambra Angiolini il più bello dei regali. Una scatola a forma di cuore, un orsetto che spunta e lei sarà sempre una bambina per i suoi genitori.

TANTI I MESSAGGI DI AUGURI PER AMBRA ANGIOLINI

“Mamma e papà arrivano ovunque, come tutto il mare d’amore che sta arrivando già da mezzanotte” ha scritto Ambra sul suo profilo social mostrando la torta di fragole e fiori nella dolcissima scatola. “Sono 43 anni e sono pronta a ricostruire il mondo” ha aggiunto forte non solo della sua età e della sua maturità ma anche di tutto ciò che ha trovato in questa quarantena. Ci sarà tanto da fare ma lei è pronta. “Compleanno in quarantena solo fisica, perché mentalmente sono in mezzo ad un amore di persone bellissime”.

Infatti, sono tantissimi gli amici vip e non solo che le hanno scritto gli auguri più belli su Instagram. Ambra Angiolini con Francesco Renga stanno facendo tanto per raccogliere donazioni per la loro amata Brescia. Allegri è lontano ma solo fisicamente; hanno scelto di dividersi per amore, anche lui è con suo figlio Giorgio nato nel 2011, e il papà. Manca poco poi potranno stare di nuovo tutti insieme e festeggiare anche il compleanno.

