Ambra Angiolini a casa senza Allegri, sveglia presto e squat mentre fa le pulizie (Foto)

Ambra Angiolini e Allegri si sono momentaneamente separati, la loro quarantena la vivono a distanza, ognuno nella propria casa con i figli, con le persone da cui non possono staccarsi mentre il loro amore può attendere (foto). E’ una donna ben più saggia oggi Ambra che con Francesco Renga ha deciso che i figli in questo periodo restano con lei, perché è meglio evitare troppi spostamenti e perché altrimenti sarebbe rimasta sola e in questi giorni non è la cosa migliore per nessuno. La sveglia suona presto per Ambra Angiolini, alle 7 si alza perché Jolanda ha lezioni tutti i giorni, frequenta un liceo pubblico; anche Leonardo che fa la terza media è organizzatissimo con le lezioni, sei ore anche il sabato. I suoi figli sono quindi molto impegnati, studiano più di prima, pensa che lo facciano anche per sfuggire un po’ da lei. L’attrice ammette che era già fissata con l’igiene e adesso che è a casa continua a pulire di tutto e tra una pulizia e l’altra disinfetta e fa attività fisica.

AMBRA ANGIOLINI COME TUTTI CUCINA E PULISCE

“Mentre sbatto coperte e tappetti, cerco di fare squat e flessioni e di essere di aiuto a un corpo che in questo periodo ingerisce cibo in maniera anomala rispetto al solito. Il problema di tutti sarà passare da quella porta quando la riapriranno…”. Il più bravo di tutti in cucina è il secondogenito, ha ereditato la passione dal papà. Quindi nella spesa c’è tanto burro: “panetti di burro a iosa per fare torte dolci e salate, grassissimi snack della mezzanotte. Poi vediamo un sacco di film e facciamo tanti giochi da tavolo, da Monopoli e Scarabeo”.

Cerca di essere forte e serena Ambra Angiolini che con Francesco Renga ha dato vita a una raccolta fondi: SOStieni Brescia promossa con il comune per sostenere le famiglie in difficoltà per l’emergenza coronavirus.

“Io e Francesco non siamo in conflitto, anzi; ma dico che la condizione di genitori separati deve portare comportamenti intelligenti: ora bisogna deporre le armi e non recuperarle neanche dopo” il messaggio è per tutti.

Con Massimiliano Allegri tantissime telefonate: “Siamo vecchio stile, più che videochiamate, preferiamo semplici telefonate. Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo come è giusto che sia. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore”.