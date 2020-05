Paolo Ciavarro in Sicilia: tra dieci giorni potrà incontrare Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro in collegamento in diretta con Pomeriggio 5 ha dato oggi una bellissima notizia a tutti i fans che fanno il tifo per lui e per Clizia: presto si rivedranno! La coppia, nata nella casa del Grande Fratello VIP, è stata sin da subito seguitissima sui social tanto che le fanpage nate per dare supporto a Clizia e Paolo, sono tantissime. Ma come saprete, il coronavirus ha allontanato anche la Incorvaia e il giovane Ciavarro che ormai non si vedono da mesi, del resto un po’ come molte altre coppie. C’è però una novità: Paolo infatti ha lasciato Roma ed è in Sicilia a pochi passi dalla sua Clizia! La cosa aveva fatto infuriare molti spettatori di Pomeriggio 5 che ancora prima della diretta del programma, dopo aver visto le anticipazioni della puntata, si sono chiesti come mai Paolo fosse in Sicilia, visto che la regione è praticamente off limits.

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA PRESTO DI NUOVO INSIEME

Paolo nel corso della diretta di Pomeriggio 5 ha spiegato che è arrivato in Sicilia da qualche giorno e visto che potrà rivedere Clizia il 24 maggio, immaginiamo che sia sull’Isola da meno di 4 giorni! Manca ancora tanto prima di poter abbracciare la sua Clizia Incorvaia che lo sta aspettando a braccia aperte. La notizia è stata data quindi proprio nella diretta di Pomeriggio 5.

In questi mesi Paolo e Clizia si sono dovuti accontentare di video chiamate e dirette social, un po’ come è successo a tutte le coppie tenute lontane dal coronavirus ( ne sa qualcosa anche Paola di Benedetto che per mesi è stata lontana dal suo Federico Rossi). In una recente intervista i due hanno dichiarato di essere stanchissimi di questa lontananza ma soprattutto di avere una grande voglia di fare l’amore! Ormai devono aspettare solo pochi giorni e questo incubo lontananza sarà finito!

Nel corso della diretta però non ci sembra abbia dato una particolare motivazione in merito al perchè lui abbia potuto raggiungere la Sicilia a differenza di altre persone che a quanto pare, sarebbero bloccate. Lo racconterà sui social? Vedremo.