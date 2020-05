Paolo Ciavarro in Sicilia: da Pomeriggio 5 una sorpresa per Clizia ma sui social infuria la polemica

Sono bastati un paio di minuti del promo della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 14 maggio 2020 per scatenare una polemica sui social. Il motivo? Paolo Ciavarro oggi sarà ospite di Barbara d’Urso, e fin qui nulla di strano se non fosse che l’ex concorrente del Grande Fratello VIP non è collegato da Roma, dove stava passando la quarantena in casa di sua madre ma dalla Sicilia. Prima ancora di sapere se Paolo sia in compagnia di Clizia o si trovi da un’altra parte, sui social molti spettatori del programma hanno iniziato a commentare chiedendosi come fosse possibile che Ciavarro sia arrivato in Sicilia visto che ci sono persone che da settimane vorrebbero rientrare ma non hanno il permesso per farlo.

La conduttrice non ha detto che Paolo e Clizia Incorvaia sono insieme e non è questa la natura dell’indignazione. Ci si chiede come mai lui abbiamo potuto lasciare la capitale, immaginiamo che nel corso del collegamento, Ciavarro spiegherà le sue ragioni.

PAOLO CIAVARRO VOLA IN SICILIA: LE ULTIME NEWS DA POMERIGGIO 5

Vi mostriamo alcuni commenti arrivati sui social:

Ci spiegate com’è che Paolo Ciavarro si è potuto spostare da Roma in Sicilia per tornare dalla sua Clizia?!? Tutto questo è assurdo!#congiuntifuoriregione noi invece siamo figli di p*****???@carmelitadurso@pomeriggio5@GiuseppeConteIT

#Pomeriggio5 MA SCUSATE.. COM’È POSSIBILE CHE PAOLO CIAVARRO È ANDATO IN SICILIA ? MA STIAMO SCHERZANDO? NON C’È RISPETTO QUA

Sapere Paolo Ciavarro in Sicilia da Clizia mi fa girare i coglioni… Punto 1 l’isola è formalmente chiusa Punto 2 non ci si può ancora spostare tra regioni Punto 3 due settimane di storia al #gfvip non li rende congiunti In Italia ci sono sempre figli e figliastri

Su Instagram qualcuno lancia delle ipotesi:

Forse lui si è potuto spostare perché avendo la casa a Lampedusa, avrà chiesto il permesso della seconda casa poi sentiremo. Non credo che va a casa dove ci sono i genitori prima loro 2 soli

Allora starà facendo i 15 gg di quarantena in isolamento e poi si potranno vedere 😍😍

Forse dovremmo aspettare di conoscere le motivazioni che hanno portato Paolo dal Lazio alla Sicilia e poi giudicare!