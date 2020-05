Federico Fashion Style annuncia una edizione speciale Covid 19 del Salone delle Meraviglie

Lo abbiamo visto impegnato in Missione Fashion Style e a quanto pare lo rivedremo anche in un altro format. Poche ore fa via social Federico Fashion Style ha annunciato che sta preparando, per Real Time, una edizione speciale del Salone delle meraviglie. Di solito lo vediamo sorridente, scherzo e felice con le clienti, con i suoi metodi sempre diversi. In giro per l’Italia tra Anzio, Roma e Milano…Ma mentre si prepara ad aprire anche un nuovo salone in centro a Roma, Federico regala al pubblico che lo segue con tantissimo affetto regalando ascolti eccellenti al suo programma, anche qualcosa di diverso. Ieri dai social ha infatti annunciato che sta arrivando una edizione speciale del Salone delle meraviglie. Si racconterà come si lavora in un salone di bellezza al tempo del Covid 19 tra gel igienizzanti, mascherine, guanti…Ieri come saprete in tutta Italia sono stati riaperti i negozi di parrucchiere e i saloni come quelli che Federico gestisce. E proprio ieri è iniziata la sua nuova avventura televisiva. Racconterà infatti come significa lavorare al tempo del Covid 19 quando le clienti devono indossare la mascherina, quando i parrucchieri devono stare più che attenti, tra caschetti protettivi e guanti.

Lo farà immaginiamo, come sempre nel suo stile. Con ironia e simpatia e soprattutto con la sua genuinità, ingredienti che lo hanno reso uno dei parrucchieri più amati, dalla gente comune ma anche dalle star!

IL SALONE DELLE MERAVIGLIE SPECIALE COVID 19

Non sappiamo ancora nulla su questa edizione speciale del programma ma vi terremo sicuramente aggiornati. Nel frattempo se non volete perdervi nessuna novità dal mondo di Federico Fashion Style vi consigliamo di continuare a seguirlo sui social dove posta sempre le ultime novità sui suoi progetti per il futuro!

Tantissimi i fans che hanno chiesto subito informazioni ma per il momento, nessun’altra notizia!

