Chiude La prova del cuoco e arriva Antonella Clerici con La casa nel bosco?

Niente è ancora ufficiale ma sembra che davvero La prova del cuoco stia per chiudere per fare spazio al nuovo programma di Antonella Clerici: La casa nel bosco. Al momento si tratta ancora e solo di voci ma importanti e sempre più insistenti, in più c’è l’ultimo post di Elisa Isoardi a cui si aggiungono i commenti di molti, anche un applauso dell’amica e collega Monica Leofreddi. Che succede in Rai? Antonella Clerici da due anni ha lasciato La prova del cuoco e non ha mai avuto intenzione di tornare al timone del cooking show show ormai di Elisa Isoardi. In Rai qualcuno ha anche tentato di mettere per sempre in panchina la Clerici ma sembra che a settembre tornerà con un programma che parlerà anche di cucina. E’ questa la sua passione e in più c’è il paradiso in cui vive. Non sono né Antonella Clerici né Elisa Isoardi a decidere chi deve stare in tv ed entrare nelle case degli italiani, scelte non semplici ma sembra che tutto stia per cambiare, di nuovo.

IL POST DI ELISA ISOARDI, IL SUO GRAZIE MALINCONICO

“Che dite se ci vediamo domani a La prova del cuoco? Alle 12 non mancate e grazie per la vicinanza che dimostrare in questo periodo” questo il post di Elisa Isoardi. A quale periodo si riferisce? “Godiamoci ogni attimo” è l’hashtag scelto e se lo aggiungiamo alle voci di corridoio risulta facile pensare che Elisa Isoardi non sarà più in onda con La prova del cuoco. Tutto è ancora da scoprire ma potrebbe concludere la sua stagione e poi chissà, c’è tanto spazio libero in tv, anche Caterina Balivo ha lasciato il suo posto.

Antonella Clerici non anticipa nulla ma sappiamo che per lei a settembre ci sono delle novità, forse anche più di una. Prima Dagospia e poi anche il Corriere della Sera, le indiscrezioni ci sono tutte, le voci sulla chiusura de La prova del cuoco dopo 20 anni sono insistenti, in più il messaggio della Isoardi. Non ci resta che attendere le notizie ufficiali.