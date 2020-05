Il futuro de La prova del cuoco incerto: Elisa Isoardi ci spera ancora

Nelle ultime settimane Elisa Isoardi ha speso molte parole su quello che si sta dicendo e scrivendo in merito al futuro de La prova del cuoco. Dopo le indiscrezioni lanciate da diversi giornalisti, una su tutte quella pubblicata da Dagospia che dà per certo l’arrivo di Antonella Clerici nel mezzogiorno di Rai 1 e la chiusura dello storico programma di cucina, la Isoardi ha fatto sentire la sua voce. La conduttrice di Rai 1 ha spiegato che quando si danno certe notizie, bisognerebbe sempre ricordare che per un programma non lavora solo chi ci mette la faccia ma anche una squadra di persone che potrebbero restare disoccupate, qualora un format chiuderebbe. E ha chiesto quindi maggiore rispetto visto che a suo dire, queste sarebbero solo voci e nulla ci sarebbe di certo.

LA PROVA DEL CUOCO CHIUDE? ELISA ISOARDI CI SPERA ANCORA

Dell’argomento si è parlato anche nella puntata di Tvtalk in onda oggi su Rai 3. Tra un mese saranno presentati a Roma i palinsesto della rai e solo allora tutte le notizie saranno ufficiali. Ed Elisa Isoardi ha scherzato: “Incrociate le dita per me visto che negli ultimi giorni se ne sentono di ogni”. La conduttrice ha ribadito che ancora nulla è definitivo e solo nelle prossime settimane si saprà quale sarà il vero destino del programma di Rai 1.

Il dato oggettivo al momento è semplice da analizzare: gli ascolti del programma sono un disastro. Il format non convince ma dava già segni di cedimento quando Antonella Clerici conduceva le ultime stagione. Non è un caso se alla fine la conduttrice ha scelto di lasciarlo. Il pubblico forse è in cerca di novità. Pensiamo ad esempio anche allo strano caso del programma di Marco Liorni. Nel pomeriggio del sabato non decolla mentre in questi primi due appuntamenti a sorpresa a fine maggio al posto di Storie Italiane, ha battuto la concorrenza di Mattino 5 e ha superato anche gli ascolti che Storie Italiane di recente stava facendo.

Cambiare si può quindi. Dopo 20 anni probabilmente, è arrivato il momento di farlo.