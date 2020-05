Gli ascolti del mattino: Mattino 5 si conferma leader, male La prova del cuoco

Cambia la programmazione e cambiano i palinsesti. Su Rai 1 con una giornata di anticipo ha chiuso Storie Italiane. Come saprete Eleonora Daniele è diventata mamma e la sua Carlotta ha scelto di nascere prima del previsto. Rai 1 ha scelto di mandare in onda una puntata più lunga di UnoMattina mentre da oggi vedremo Marco Liorni con due puntate speciali di Italia sì e poi da lunedì una versione giornaliera del suo programma. In onda è tornato anche La prova del cuoco: come sono cambiati quindi gli ascolti con questo “piccolo terremoto” nei palinsesti? In generale gli ascolti del mattino, rispetto a qualche settimana fa sono nettamente calati. La gente è tornata a lavorare e dopo oltre due mesi e mezzo di lockdown forzato, anche la voglia di stare alla tv diminuisce. Il calo fisiologico che del resto si ha sempre in questo periodo, si è avvertito quest’anno con qualche settimana di ritardo ma è comunque arrivato.

Regge bene Mattino 5 e regge bene anche Forum nonostante vada in onda ormai da oltre due mesi in replica ( le puntate inedite torneranno in onda da settembre 2020). Chi non va bene è La prova del cuoco. Da un lato ci si poteva aspettare il calo, visto che il programma si è fermato per due mesi e mezzo; dall’altro si poteva pensare che il pubblico avrebbe accolto un ritorno gradito. Ma a quanto pare, La prova del cuoco non ha più nulla da dare, non a caso, si pensa a una chiusura possibile, il format non dovrebbe tornare in onda a settembre.

Ma vediamo i numeri con i dati audilet del 27 maggio 2020 per provare a capire cosa sta succedendo nel mattino di Rai e Mediaset ma non solo.

GLI ASCOLTI DEL MATTINO: MATTINO 5 LEADER, RAI 1 SENZA STORIE ITALIANE SOFFRE

Su Rai1 Uno Mattina fa 786.000 telespettatori con il 13.7% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 942.000 spettatori (15.3%) nella prima parte e 781.000 (13.1%) nella seconda. Mattino 5 torna a essere leader ma nonostante l’assenza di Storie Italiane e l’allungamento di UnoMattina, nella seconda parte cala. Il pubblico si aspettava che il ritorno di Federica Panicucci sarebbe coinciso con un ritorno alla leggerezza e invece il tema “coronavirus” ha continuato a imperversare.

GLI ASCOLTI DEL MATTINO: MALE LA PROVA DEL CUOCO

Vediamo nella fascia che va dal mezzogiorno alle 14 circa, che cosa succede

Su Rai1 La Prova del Cuocoha raccolto 1.283.000 spettatori con il 10.8%. Su Canale 5 Forum fa meglio in replica 1.417.000 telespettatori con il 14.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 341.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 806.000 (6.6%) nella seconda. Su Italia 1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.107.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 355.000 spettatori (5%), Quante Storie si porta al 5.2% con 784.000 spettatori e Passato e Presente al 3.7% con 634.000 spettatori.

A proposito di cucna, su Rete4 Ricette all’Italiana non entusiasma nella prima parte con 133.000 spettatori con l’1.8% di share e resta stabile nella seconda con 280.000 (2.1%) . Un Detective in Corsia fa compagnia a 564.000 spettatori (3.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 426.000 spettatori con share del 6.1% nella prima parte, 599.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e 602.000 (3.7%) nel segmento ‘Ore 13′.