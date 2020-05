La prova del cuoco chiude? Arriva la risposta di Elisa Isoardi

Domani tornerà in onda La prova del cuoco con le nuove puntate dopo quasi tre mesi di stop! Elisa Isoardi sarà al timone di questo ultimo pezzetto di stagione del programma che si accenderà come sempre nel mezzogiorno di Rai 1. In questi giorni si è detto molto sul destino de La prova del cuoco e nelle ultime ore su è anche data quasi per certa la notizia della chiusura del programma. Se ne parla su tutti i siti di tv, ne ha scritto Dagospia. La prova del cuoco dovrebbe chiudere i battenti per lasciare spazio, come si legge in un articolo a cura di Giuseppe Candela, al nuovo format che vedrebbe Antonella Clerici protagonista da casa sua. Sarà vero? Di questo ha parlato anche Elisa Isoardi nella sua intervista per Repubblica.

LA PROVA DEL CUOCO CHIUDE I BATTENTI? LA RISPOSTA DI ELISA ISOARDI

Intervistata dalla giornalista Eleonora Cozzella, per un articolo su Repubblica, la conduttrice spiega che non sa nulla di quello che succederà in futuro e che lei non è stata avvisata. Tutto quello che sente intorno a lei sono solo voci. “Non conosco queste voci, mi attendo ai fatti, contano sol le decisioni ufficiali” ha detto la Isoardi rispondendo alla richiesta della giornalista che le chiedeva qualche chiarimento in merito a questa situazione. La conduttrice inoltre vuole ringraziare anche il direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Sottolinea che adesso la decisione è riprendere e inoltre vuole elogiarlo perchè gestire la programmazione in questo momento non è semplice, viste tutte le misure del caso.

La Isoardi poi chiosa: “Se anche fosse l’ultima stagione, continuerei con l’impegno e la passione di sempre, sorridendo fino all’ultima puntata.“

Per il momento quindi non sappiamo se La prova del cuoco tornerà o meno a settembre, di certo si torna domani, con le nuove puntate in diretta dalle 12 su Rai 1.