La prova del cuoco torna su Rai 1: anche per Elisa Isoardi inizia la fase 2

Si sono dette molte cose intorno a La prova del cuoco e alla possibilità di andare o non andare in onda in quella che anche per la tv viene definita la fase 2! Il programma di Elisa Isoardi era uno dei poco a essere ancora ai box, dopo la ripresa. Ma oggi la conduttrice, via social ha messo a tacere tutte le voci secondo le quali lei non sarebbe tornata in onda. La Rai punta ancora su La prova del cuoco e il programma sta per tornare, con tutte le misure di sicurezza del caso, in ordine su Rai 1 a mezzogiorno! Del resto se si cucina nella cucina di Detto Fatto, perchè non lo si dovrebbe fare anche in quella de La prova del cuoco? Nella diretta Instagram di oggi, Elisa Isoardi ha fatto sapere che La prova del cuoco è pronto per tornare in onda e c’è anche la data. Ieri vi avevamo detto, che sempre nel corso di un’altra diretta social, Natale Giunta aveva annunciato il ritorno del cooking show. Ma la data che lo chef siciliano aveva dato, non era corretta. Oggi infatti la Isoardi ha confermato il ritorno de La prova del cuoco ma con un’altra data. La settimana prossima infatti, come da guida tv, andrà ancora in onda Linea Blu in replica.

LA PROVA DEL CUOCO QUANDO INIZIA? LE ULTIME NEWS DA ELISA ISOARDI

La conduttrice di Rai 1 quindi, poche ore fa, ha rotto gli indugi annunciando in modo ufficiale, il ritorno in onda de La prova del cuoco. Il programma tornerà in diretta, da quello che abbiamo capito, dal 25 maggio 2020. Ancora una decina di giorni per organizzarsi e cercare di capire come andare in onda in tutta sicurezza, nel rispetto di chi lavora in Rai, per la sicurezza di tutti, dai cameraman agli chef passando per la conduttrice.

Il conto alla rovescia quindi è iniziato. Tra l’altro per gli appassionati di cucina questa non è la sola buona notizia. Infatti sta per tornare in onda anche Ricette all’Italiana con Anna Moroni su Rete 4. E chissà forse anche per questo la Rai ha deciso che la fascia del mezzogiorno non poteva restare orfana di ricette e consigli.

Considerato che Storie Italiane chiuderà i battenti a fine maggio, quando Eleonora Daniele andrà in maternità, forse per La prova del cuoco ci potrebbe persino essere una fascia più ampia da coprire. Vedremo!