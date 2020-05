Natale Giunta anticipa il ritorno de La prova del cuoco, la data e l’edizione speciale

La prova del cuoco torna o non torna, in diretta, con le nuove puntate, in collegamento con gli chef o con le vecchie repliche? La data di ritorno del cooking show di Elisa Isoardi si vociferava potesse essere oggi, la conduttrice l’aveva lasciato intendere in una delle sue dirette Instagram, invece niente. Natale Giunta ha però una nuova data, batte tutti e anticipa che La prova del cuoco tornerà il 18 maggio, quindi lunedì prossimo. La notizia non del tutto ufficiale, ma se l’ha detto lo chef siciliano ci sono tutti i presupposti per un’edizione che sarà speciale. Immaginiamo che le nuove puntate del programma non saranno così poche, in genere La prova termina a fine maggio o i primi di giorni di giugno, magari andrà invece in onda per più di un mese. Sono tutte domande a cui Natale Giunta non ha risposto ma ha anticipato che sarà una mini edizione speciale.

NATALE GIUNTA ANNUCINA IL RITORNO DEL COOKING SHOW DI RAI 1

Ieri sera era in diretta Instagram con Claudio Guerrini per Guerrini Viral e ha spiegato che in studio ovviamente ci saranno poche persone oltre alla Isoardi, che gli chef e gli altri bloccati nelle altre regioni saranno in collegamento. Si sta ancora studiando come procedere ma l’annuncio è una bella sorpresa per tutti.

“Un’edizione diversa, ci saranno poche persone in studio, quelli bloccati nelle Regioni diverse saranno in collegamento, con zainetti e cose che stanno studiando”. Quindi niente repliche di Linea Blu dopo Linea Verde, se l’anticipazionieè giusta dopo Detto Fatto e Vieni da me sta per tornare anche il programma che suggerisce ricette.

Elisa Isoardi al momento non si è ancora espressa, di certo non le fa piacere restare ancora a casa mentre le sue colleghe hanno trovato di nuovo spazio nei rispettivi programmi.