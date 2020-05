Elisa Isoardi è stata brava a La prova del cuoco, il commento di Antonella Clerici e Anna Moroni

Elisa Isoardi non è ancora tornata con La prova del cuoco e tanti fan di Antonella Clerici e Anna Moroni hanno pensato che al suo posto potesse tornare la storica coppia, non sarà così. Non si conosce ancora il futuro del cooking show di Rai 1 né della Isoardi ma nella diretta Instagram di questa mattina Anna e Antonella hanno confermato che per loro La prova del cuoco è finita, il cerchio si è chiuso, 17 anni insieme, meravigliosi, in cui erano davvero una famiglia. “Si sente dire spesso siamo una famiglia in tv ma noi lo eravamo davvero” ha commentato Antonella Clerici aggiungendo subito che Elisa Isoardi è stata brava: “L’ha fatta benissimo La prova del cuoco”. Niente parole di circostanza, è la verità e la conduttrice spiega che per la nuova padrona di casa non è stato facile avere la loro eredità, l’ha detto anche a lei.

ANNA MORONI: “OGNUNO TROVERA’ LA STRADA GIUSTA”

Anche Anna Moroni è d’accordo ma non nasconde il mancato successo del programma rispetto al passato: “E’ una ragazza molto giovane, bisogna darle il tempo di crescere”, parla da madre Annina e aggiunge che ognuno troverà la strada giusta.

Ricordano il passato, i lunghi anni in cui loro due sono diventate come madre e figlia, la grande famiglia de La prova del cuoco. “Noi continuiamo a essere una famiglia, a essere molto legati tra noi, ci sentiamo tutti, resteremo legati per sempre. Ci sono legami che non si spezzano mai, possono allentarsi ma non si spezzano”. Non tornerà la vecchia Prova del cuoco ma non c’è spazio per nessun rimprovero verso Elisa Isoardi, solo comprensione, è giovane, deve crescere, forse sta per tornare il 18 maggio, come anticipato dallo chef Natale Giunta, ma attendiamo che la notizia diventi ufficiale.