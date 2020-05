Antonella Clerici e Anna Moroni ricordano La prova del cuoco: “Un cerchio bellissimo che si è chiuso” (Foto)

Antonella Clerici desiderava una lunga chiacchierata con Anna Moroni, una diretta Instagram, non è la prima ma oggi niente ricette (foto). Anna Moroni non era in cucina ma insieme hanno ricordato quando le ricette erano al centro della loro vita perché La prova del cuoco impegnava tutte le loro giornate. Per ben 17 anni hanno proposto al pubblico un programma che nessuno può dimenticare ma sono loro le prime a portarlo nel cuore. “Sono stati 17 anni dove forse esisteva più La prova del cuoco che la famiglia. I miei figli li vedevo solo la domenica a pranzo” commenta Annina prima di emozionarsi. Antonella per lei è sempre stata una figlia e lo ripete ancora una volta, è la seconda, dopo Alessandro, poi ci sono gli altri due. Anche per la Clerici è la seconda mamma, ricorda i consigli che ha ricevuto in tanti anni, non solo di lavoro ma soprattutto di vita. E’ stata lei a dirle subito di salire sul treno che l’avrebbe portata nella casa nel bosco dove adesso vivo con Vittorio Garrone; la vita le stava offrendo tanto e non poteva perderlo.

L’EMOZIONE DI ANNA MORONI NEL SALUTARE IL PUBBLICO

“Sono stati anni bellissimi e come tutte le cose mutano, cambiano. E’ stata una parentesi che si è chiusa, un cerchio bellissimo”, Anna e Antonella confermano che non ci sarà un’altra Prova del cuoco con i loro nomi.

I minuti passano veloci, hanno così tante cose da ricordare, da raccontare che non basterebbe una diretta al giorno, ma ci sono anche le chiacchiere tra due donne che hanno iniziato insieme a lavorare e poi hanno condiviso tanto altro.

“Vi ringrazio di cuore a tutti, mi sto emozionando troppo, sarà ora che ti lascio” chiude così la diretta Anna Moroni, Antonella intuisce che è il momento di salutarla per non farla piangere in diretta davanti al pubblico che continua ad amare tanto.