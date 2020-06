Anche Sara Shaimi farà la sua scelta a Uomini e Donne: Sonny o Matteo?

Si chiude con una doppia scelta questa stagione di Uomini e Donne. Nella puntata in onda il 9 giugno 2020 infatti vedremo le scelte di Sara Shaimi e di Carlo Pietropoli. Nonostante la quarantena e i due mesi di silenzio, i tronisti hanno deciso di scegliere. L’unico a non concludere con la scelta il suo percorso è stato Daniele, ma del resto era l’ultimo arrivato e conosceva molto poco le corteggiatrici.

Sara, come si vede nel video andato in onda nella puntata di oggi di Uomini e Donne, è arrivata alla sua scelta con due corteggiatori, cosa che non è stata molto gradita dal terzo, escluso. Lo si era capito dagli sfoghi sui social, arrivati diverso tempo fa. Immaginiamo quindi che la scelta di Sara Shaimi, a differenza di quella di Carlo, possa esser stata registrata diverso tempo fa. La tronista in effetti era quella che conosceva meglio di tutti i corteggiatori, oltre a Carlo, avendo iniziato da più tempo il percorso nel programma di Canale 5.

Ma torniamo alla scelta di Sara. Messo da parte Giuseppe Nastasi, alla fine la bella romana ha deciso di scegliere tra Matteo Guidetti e Sonny di Meo, come si vede anche nel video disponibile su Witty.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: LA SCELTA DI SARA, CHI E’?

Sara ha spiegato che prima di approdare a Uomini e Donne aveva perso la fiducia nell’amore e non pensava di potersi legare ancora a un uomo, dopo quello che le era successo in passato. Ma a quanto pare si è sentita molto presa da uno dei suoi corteggiatori e ha deciso di fare la scelta. Domani la vedremo bellissima con un abito lungo verde!

Hanno detto qualcosa, anche i due corteggiatori prima della scelta. Sonny anche in questa occasione è apparso molto enigmatico e poco propenso ad aprirsi mentre Matteo si è detto pronto e anche felice della scelta. Dalle sue parole si capisce che, qualora Sara lo scegliesse, sarebbe un si.

Non ci sono però anticipazioni perchè queste scelte sono state registrate senza pubblico. Secondo i fans del programma però, Sara avrebeb scelto Sonny. Lo dimostrerebbero delle vecchie stories pubblicate dal corteggiatore che lo mostrerebbero nello stesso luogo in cui anche la tronista è stata avvistata, sempre sui social.

Domani lo scopriremo!

La scelta di Sara ci aspetta alle 14,45 per chiudere questa stagione di Uomini e Donne.