Uomini e Donne, Sonny e Sara nessun mistero post scelta: tutta la verità arriva dai social

E’ andata in onda oggi l‘ultima puntata stagionale di Uomini e Donne con ben due scelte, quella di Sara Shaimi e quella di Carlo Pietropoli. Entrambi dopo il lockdown hanno deciso comunque di arrivare a una scelta, nonostante i due mesi di lontananza ( e anche di più) dai loro corteggiatori/corteggiatrici. Sara ha scelto Sonny di Meo e il corteggiatore le ha risposto di si. A differenza di quanto successo con Carlo e Cecilia, a cui è stato dedicato anche un video post scelta, per Sonny e Sara non c’è stato spazio. E questo ha creato un po’ di suspence, una sorta di mistero. Molti fans di Uomini e Donne, e della coppia appena formata, hanno iniziato a chiedersi se non ci fosse stato nessun video perchè magari Sonny e Sara si erano lasciati. Ma la risposta, come succede spesso in questi casi, arriva dai social. Sonny infatti pochissimi minuti fa ha postato sui social delle storie, è a Roma e non è da solo! Lui e Sara sono insieme e a quanto pare, sono anche molto felici!

UOMINI E DONNE POST SCELTA: SARA E SONNY INSIEME E FELICI

Sonny e Sara oggi insieme sui social

Sonny saluta tutti mostrandosi prima da solo ma si capisce subito che insieme a lui c’è Sara! Sono felici e hanno seguito le scelte insieme a casa. Si mostrano sorridenti e sereni sui social, a quanto pare molto tranquilli e forse anche innamorati. “Che tempo c’è a Milano” chiede Sonny ai suoi followers, perchè a Roma c’è bel tempo ma sarebbe stato bello in ogni caso visto che al suo fianco c’era Sara a portare il sole! Prime dediche sui social in attesa anche del primo scatto da pubblicare per la gioia di tutti i fans della coppia.

L’account ufficiale di Sara per il momento non è ancora pubblico ma immaginiamo che presto lo sbloccherà in modo da poter mostrare alle persone che sono felici per lei e per Sonny pezzetti della nuova vita insieme!

Uomini e Donne, Sonny e Sara nessun mistero post scelta: tutta la verità arriva dai social ultima modifica: da