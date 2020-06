Eleonora Daniele pronta a presentare Carlotta da Domenica IN: ritorno in tv dopo il parto

Avevamo immaginato che la prima “sede” televisiva in cui Eleonora Daniele avrebbe parlato della sua gravidanza e del parto, sarebbe stata Domenica IN e a quanto pare nella puntata del 14 giugno 2020, per la prima volta la conduttrice di Storie Italiane, tornerà in tv! Del resto tra Mara Venier ed Eleonora Daniele c’è un rapporto che va oltre quello di due colleghe che si stimano tanto che la conduttrice di Domenica IN sarà anche la madrina di Carlotta, quando riceverà il sacramento del battesimo. E forse per la prima volta vedremo anche la bambina. La Daniele sarà in collegamento dalla sua casa e parlerà degli ultimi giorni insieme a Carlotta e delle ore che l’hanno vista diventare mamma! Un parto quasi in diretta considerato che la Daniele è andata in onda con la diretta di Storie Italiane fino alle 12 e poche ore dopo la bambina veniva al mondo, anticipando anche i tempi previsti per la sua nascita!

ELEONORA DANIELE A DOMENICA IN : PRIMA VOLTA IN TV DOPO LA NASCITA DI CARLOTTA

La Daniele quindi racconterà per la prima volta al pubblico di Rai 1 come sono state queste prime settimane da mamma, la piccola sta per compiere il suo primo mese di vita. Una emozione sicuramente difficile da spiegare e noi siamo pronti a preparare dei fazzoletti perchè conoscendo Mara, le lacrime saranno un ingrediente base di questo momento!

Le avevamo lasciate dolcissime insieme qualche mese fa, quando la Daniele aveva parlato per la prima volta in tv della sua gravidanza, quando il mondo era un altro mondo! Le ritroviamo adesso, con la conduttrice pronta a raccontare anche come si affronta una gravidanza durante un lockdown, andando a lavoro tra l’altro, tutti i giorni e anche in diretta. Non sarà stato sicuramente facile ma la Daniele ha dimostrato grande professionalità nell’andare avanti per informare il pubblico che ha continuato a seguirla con affetto.