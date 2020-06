Vittorio Sgarbi a Io e Te non trattiene l’emozione per la morte di Giulio Giorello

E’ forte l’emozione che vive oggi Vittorio Sgarbi a Io e Te, confida subito che non sta bene: “Oggi non sto particolarmente bene, Abramo Orlandini è ammalato, è all’ospedale di Reggio Emilia e poi è come se fosse morta una parte di me perché ieri pomeriggio prima che io potessi aprire il Teatro di Ferrara è morto Giulio Giorello”. E’ commosso Vittorio Sgarbi, trattiene con fatica le lacrime mentre legge parole di altri dedicate al caro amico che non c’è più. A Diaco e al pubblico di Io e Te racconta di non avere pianto molte volte nella sua vita. Ha pianto per lo zio a cui era molto legato ed è ovvio il dolore che ha provato per i suoi genitori ma sottolinea che è stato diverso perché era una morte inevitabile, un dolore inevitabile. Avrebbe invece voluto che Giulio Giorello non morisse mai, aveva 75 anni, era ancora troppo giovane ma non solo d’età, era un eterno giovane.

VITTORIO SGARBI: GIULIO TORELLO ERA GUARITO DAL CORONAVIRUS

“Non ho pianto molte volte, per i miei genitori è stato un dolore inevitabile, una morte inevitabile. Mia mamma aveva 89 anni, papà 97 e l’ho visto morire. Stavo partendo per Mosca e ho capito che sarebbe morto quando sarei tornato dal viaggio”.

Parla ancora di Giorello e si commuove ancora una volta: “Era veramente un ragazzo di 75 anni, giovanissimo e con grandi pensieri, grandi idee, non doveva morire. Abbiamo l’ultimo nostro libro scritto insieme, un libro su Dio. Era ricoverato per coronavirus, dieci giorni fa è uscito e ha fatto in tempo tre giorni fa a sposare la sua compagna. Credo sia morto per problemi al cuore, di certo affaticato dal coronavirus. Quando ieri mi è arrivato il messaggio di mia sorella…” si commuove ancora, Diaco cambia argomento.