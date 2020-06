Parto quasi in diretta a La prova del cuoco: è nato Stefano, il nipote di Angelica Sepe (Foto)

Un dolcissimo annuncio a La prova del cuoco: è nato Stefano, inizia così la puntata di oggi del cooking show di Rai 1 (foto). Stefano è il nipote di Angelica Sepe e la nonna è pazza di gioia ma non è accanto a sua figlia, non poteva esserle accanto e a quindi chiesto a La prova del cuoco di non restare a casa durante l’attesa. Così Stefano è nato pochi minuti prima della diretta. Gioia immensa per nonna Angelica e anche per Elisa Isoardi e Claudio Lippi, loro sono un po’ gli zii del bebè appena nato. Nonna Angelica Sepe ha esclamato con la sua voce inconfondibile: “E’ nato Stefano pochi minuti fa e io devo ringraziare Elisa perché le ho detto che non volevo restare a casa mentre mia figlia andava a partorire e lei mi ha detto di venire qui a La prova del cuoco. Questa è amicizia, è famiglia. Benvenuto Stefano, amore della nonna!”.

ANGELICA SEPE DEDICA LA SUA PARMIGIANA DI MELANZANE AL NIPOTE APPENA NATO

La maestra in cucina campana racconta che poco prima della diretta ha acceso il telefono e ha saputo che era diventata nonna di un bel maschietto: “Dopo 40 anni di femmine è nato un maschietto… siamo tutte femmine a casa mia”.

Inizia la sfida della parmigiana di melanzane tra Angelica Sepe e Natale Giunta, vince la nonna che ne approfitta per fare un augurio al suo nipotino: “Auguro a mio nipote Stefano di diventare un grande chef e la prima cosa che la nonna ti farà mangiare è la parmigiana!”.

Auguri alla simpaticissima Angelica Sepe per la nascita del suo nipotino Stefano e chissà se dopo la chiusura della Prova del cuoco la vedremo anche in altri programmi tv. Sono le ultime puntata del cooking show di Elisa Isoardi e non mancheranno le altre emozioni.