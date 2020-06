Distanze di sicurezza non rispettate a Domenica IN: Gabbani balla con Giovanna Ralli

Come puoi non omaggiare una signora, una donna, una attrice del calibro di Giovanna Ralli quando te la trovi davanti a pochi centimetri da te? Non è riuscito a evitare di farlo, Francesco Gabbani, disobbedendo a quelle che sono le norme, le regole da rispettare anche in tv al tempo del covid 19. E così nella puntata di Domenica IN in diretta il 21 giugno 2020, il cantante ha disobbedito a quello che è il “galateo” imposto per gli ospiti che vediamo nei salotti televisivi. Non ci si può avvicinare, non si può dare la mano, non si può dare un bacio. E oggi però nello studio di Domenica IN, tutto questo è accaduto. Perchè Gabbani, dopo aver visto la Ralli ballare sulle note del suo ultimo tormentone, le ha fatto il baciamano. I due si sono poi anche tenuti per mano. Una cosa che non è passata inosservata al pubblico che subito sui social ha fatto notare quanto stesse accadendo. Anche Mara Venier ha poi chiesto se si fossero baciati!

Francesco Gabbani ha assicurato però di aver mantenuto le distanze, anche se come si può vedere dalla foto che apre questo post, neppure quello sarebbe concesso.

DOMENICA IN: DISTANZIAMENTO SOCIALE NON RISPETTATO , TROPPO ENTUSIASMO PER GABBANI

“Ballava come una teenager!”, ha esclamato Mara Venier, che probabilmente in un primo momento non si è accorta di quanto i due fossero vicini. Poco prima di mandare la pubblicità e congedare Francesco Gabbani, però, Mara ha raccomandato di mantenere le giuste distanze ai suoi ospiti: “Non dovete stare attaccati!”, ha esclamato zia Mara. “Non si può! Sull’onda dell’entusiasmo…”, ha replicato Gabbani. “Ma l’hai baciato? L’hai baciata?”, ha insistito Mara chiedendolo ai suoi due ospiti. “No, no… ho fatto l’inchino”, si è giustificato il cantautore. L’intervista a Giovanna Ralli è andata avanti mentre Mara cercava ancora di capire cosa è successo. Lo rivederà sicuramente a casa.

I due in realtà si sono presi anche sottobraccio, altra cosa che non si potrebbe fare…

Purtroppo alcuni gesti che prima facevamo senza pensarci sono spontanei ed è anche questo il motivo per il quale ancora in tv, si cerca di non avere molti ospiti. E nei programmi in diretta queste cose succedono. Ne sa qualcosa Maria de Filippi: anche nelle dirette di Amici infatti sono successe situazioni simili nonostante la conduttrice sia stata attentissima a far rispettare tutte le regole. Con le dirette e con le esibizioni, è sempre molto complicato.