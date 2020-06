LIVE Non è La D’Urso: Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sposi a Zanzibar? Il rito non è valido

Fra i numerosi argomenti triti e ritriti discussi nell’ultima puntata di stagione di LIVE Non è La D’Urso c’è stato l’ennesimo capitolo della presunta storia d’amore fra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali: lui ex di Nina Moric, lei da poco ex del comico Gianluca Scintilla Fubelli. Dopo il tira e molla delle scorse settimane, i due sarebbero addirittura convolati a nozze in gran segreto a Zanzibar.

La notizia è stata lanciata sul web e, con vario materiale esclusivo, anche da Barbara D’Urso nel corso della sua trasmissione: foto e vari video della cerimonia in cui i due si uniscono nel sacro vincono del matrimonio. Ma in questa storia c’è un “però”: l’unione fra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali non è assolutamente un matrimonio valido!

Se in più occasione Barbara D’Urso nel corso della sua diretta ha ribadito il fatto che Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali si siano sposati, a smentire categoricamente questa notizia è stata la stessa showgirl in collegamento con lo show di Canale Cinque: quella cerimonia Masai è stata “solamente una promessa di matrimonio“ ma non una unione a tutti gli effetti.

Nonostante la smentita, LIVE Non è la D’Urso ha mandato in onda le immagini realizzate in esclusiva del suddetto matrimonio realizzate due giorni fa sulla candide spiagge della Tanzania. Il video lo trovate qui in basso.

In attesa di sapere se questa scenografica promessa di matrimonio verrà mantenuta, fra moglie e marito ci mette il dito la mamma del futuro sposo: la “favolosa” Loredana Fiorentino. Anche questa settimana, infatti, la donna ha cercato di rubare la scena ai due amanti con un servizio creato ad-hoc sulle sulle sue sfilate e sui look che avrebbe potuto indossare proprio in occasione del matrimonio del figlio Luigi Mario.

Sfilate a parte, sono in molti sui social che continuano a non credere alla relazione fra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso nata sotto i potenti riflettori di LIVE Non è La D’Urso. L’estate riuscirà a mettere le cose in chiaro sui sentimenti di entrambi? È amore oppure è business?