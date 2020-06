Elisa Isoardi festa d’addio con una foto sui social ma viene travolta dalle critiche per l’assembramento

Oggi 26 giugno 2020 andrà in onda l‘ultima puntata de La prova del cuoco. Ultimo appuntamento con il programma di Rai 1 che, dopo 20 anni chiude i battenti. Non tornerà in onda a settembre. Al posto de La prova del cuoco, dovrebbe andare in onda un nuovo format, con Antonella Clerici protagonista. Per Elisa Isoardi quindi ultime ore alla guida dello storico programma del mezzogiorno di Rai 1. I cuochi, gli chef e tutti i protagonisti che in questi anni ci hanno fatto compagnia, si preparano per i saluti e l’addio. E anche la Isoardi lo fa. Qualche ora fa ha postato sui social una foto che ha fatto molto discutere. Lo scatto ritrae Elisa insieme ad alcuni chef protagonisti di questa edizione, alla squadra di persone che hanno lavorato alla Prova del cuoco. Il problema è che mentre Elisa saluta sorridente, molti fanno notare che nella foto c’è un vero e proprio assembramento di persone, che lo scatto non sembra in nessun modo rispettare le regole anti contagio.

LA PROVA DEL CUOCO CHIUDE: LE FOTO DELLA FESTA D’ADDIO NON PIACCIONO AI FANS

A giudicare dalla foto, visto che nessuno sembra avere in mano, neppure per sbaglio una mascherina, e che tutti sorridono felici e sorridenti, la sensazione è che possa essere una immagine del passato, fanno notare alcuni fans di Elisa Isoardi. Ma se si guarda bene lo scatto, si nota che qualcuno, in lontananza una mascherina ce l’ha. La foto è stata scattata proprio ieri, come si evince anche dalle immagini pubblicate sui social di Natale Giunta. Lo chef siciliano parla di una festa di “fine produzione” per cui non sono foto vecchie.

I fans di Elisa speravano che queste immagini in qualche modo arrivassero del passato, visto che nello scatto, ci sono 25 persone che non stanno di certo a distanza di sicurezza e che si mostrano senza mascherine. Purtroppo da quando l’emergenza coronavirus è arrivata in Italia, i personaggi pubblici in particolare, sono finiti sotto il mirino degli utenti dei social e ogni scatto viene passato ai raggi x per capire se si stiano rispettando le regole o meno. Un piccolo errore viene subito evidenziato, come successo in questo caso.

“Ammazza se questo è il rispetto delle norme anti-covid…. per il resto c’è poco da festeggiare: un programma ventennale portato alla chiusura…“scrive uno dei tanti follower della Isoardi sui social.

