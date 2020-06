Grande festa con i volti tirati per la chiusura della Prova del cuoco (Foto)

Si sforza di iniziare con il sorriso Elisa Isoardi ma è l’ultima puntata della Prova del cuoco, non può essere semplice dire addio al programma in cui credeva tanto (foto). “Ultima puntata piena di persone e ricca di sorprese con tanti protagonisti” annuncia subito la conduttrice ma poi si scopre che, nonostante la festa di ieri sera tutti insieme vicini vicini, oggi in studio ci sono pochissimi protagonisti. In collegamento da un punto vicinissimo alla stazione Termini di Roma ci sono Alessandra Spisni, Angelica Sepe, Natale Giunta, Maria De La Paz, Daniele Persegani, Diego Bongiovanni. Tutti pronti per la staffetta in cucina uomini contro donne. “E’ la prima volta che facciamo questa prova e sarà anche l’ultima” commenta Elisa Isoardi. Perché non pensarci prima? La prova del cuoco gioca le sue ultime carte? Ma la fine è ormai decisa.

ELISA ISOARDI: “PRONTI CUOCHI VIA QUANTO MI MACHERA’ QUESTA FRASE”

Abbiamo imparato a conoscere un po’ Elisa Isoardi in queste due edizioni della Prova del cuoco, è capace di trattenere le emozioni ma spesso non è un pregio. La frase sul quanto le mancherà dare il via alla gara è quel detto non detto che arriva poco al pubblico a casa.

Anche la giuria non è in studio, è in collegamento, un finale davvero triste, perché questa scelta? In cucina con Elisa e Claudio ci sono Gabriele Bonci e Luisanna Messeri, si inizia così, con le due ricette in studio e le altre in collegamento dalla stazione. Impossibile festeggiare così con tutta questa distanza. Colpa del coronavirus ma è davvero triste dovere dire addio in questo modo a un programma storico.

C’è Zen, il cagnolino della conduttrice, ma non basta a farla sorridere davvero. Difficile la chiusura della Prova del cuoco, molto di più in queste condizioni.