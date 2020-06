Sergio Barzetti assente per l’ultima puntata de La prova del cuoco ma saluta dai social con la Clerici

In onda oggi 26 giugno 2020 su Rai 1 l’ultima puntata de La prova del cuoco. Quella di oggi non sarà solo l’ultima puntata di questa stagione televisiva ma finisce un’era. A settembre infatti non si tornerà in onda, La prova del cuoco chiude oggi con una grande festa e i saluti dopo 20 anni di programmazione. Tanti i protagonisti di questa edizione e di quelle del passato, saranno in studio e in collegamento a festeggiare con Elisa Isoardi. Mancherà all’appello Sergio Barzetti che ha spiegato, via social, i motivi per i quali ha preferito non essere presente in questa ultima puntata.

Per il suo saluto, sceglie di postare un messaggio sui social, accompagnato da una foto che lo ritrae nella cucina de La prova del cuoco, con Antonella Clerici.

LA PROVA DEL CUOCO ULTIMA PUNTATA: SERGIO BARZETTI ASSENTE

Ed ecco il messaggio di Sergio Barzetti sui social:

Buona giornata a tutti voi 🌿 il bello è che mi avete conosciuto e apprezzato per quello che realmente sono😉🍃oggi per l’ultima puntata de La Prova del Cuoco non sarò presente per scelta. I saluti non sono il mio forte… gli arrivederci li prediligo, sono certo che per ogni fine ci sia sempre un nuovo inizio, per ogni traguardo raggiunto… una nuova stimolante ripartenza👍🏻👌🤗 la cosa più importante ora è una sola è dire GRAZIE a Tutti voi 🌿!! Grazie per avermi sempre accompagnato, sostenuto, apprezzato e fatto sempre divertire. Vi mando kili e kili di SorRisi 790 grammi di buona compagnia e alloro come se piovesse 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 A Presto Mister Alloro 🌿

Queste le parole di Sergio Barzetti che torna quindi a cucinare nel suo ristorante, o meglio continuerà a farlo ! E chissà che nel nuovo programma di Antonella Clerici, non ci sarà spazio anche per lui. Lo scopriremo solo a settembre. Nel frattempo anche da parte della nostra redazione un grande in bocca al lupo a Sergio per tutto quello che ha verrà!