Ultima puntata per La prova del cuoco: chi ci sarà per i saluti finali? (Foto)

Il 26 giugno per La prova del cuoco sarà per sempre la data storica della chiusura, della fine di un’era (foto). Oggi andrà in onda l’ultima puntata della Prova del cuoco, ci saranno i saluti finali, sarà un vero addio, ma chi ci sarà in studio e in cucina con Elisa Isoardi? Ieri la conduttrice, parte della giuria e alcuni chef hanno festeggiato, se così si può dire, con la produzione. Oggi l’addio al pubblico, sì un addio vero perché lo storico cooking show chiude per sempre. Gran sorpresa per il finale a mezzogiorno con Elisa Isoardi o sarà tutto senza colpi di scena? Il vero colpo sarebbe avere Antonella Clerici in collegamento. Ci saranno le battutine di Claudio Lippi, ci saranno gli chef e i maestri in cucina adorati da Elisa, quelli che hanno cercato con lei di fare l’impossibile ma purtroppo senza riuscirci fino in fondo. Di certo saluteranno con lei Ginevra Antonini e Natale Giunta, Diego Bongiovanni, Marco Rufini, gli chef che l’hanno sostenuta dal primo momento e forse più di tutti. Ci aspettiamo di vedere anche Alessandra Spisni, Natalia Cattelani, chissà forse anche Luisanna Messeri. La lista è lunghissima ma non potranno esserci tutti.

ADDIO ALLA PROVA DEL CUOCO

Oggi non mancherà Lorenzo Sandano e potrebbero esserci anche Cinzia Fumagalli e Carlo Centonze, i giudici di questa ultima edizione. Di pezzi per strada La prova del cuoco ne ha persi tanti, ricordate tutti gli chef nuovi dell’anno scorso? Come dimenticare poi Ivan Bacchi e Andrea Lo Cicero; sarebbe bello rivederli ma non ci saranno.

Da grandi nostalgici oggi vorremmo vedere non solo i nuovi protagonisti ma soprattutto gli storici, tutti. Il nostro desiderio si avvererà? Elisa Isoardi porterà in cucina oggi per l’ultima puntata anche Renatone, Mauro Improta, Cesare Marretti, Sergio Barzetti e tutti gli altri? C’è grande attesa per l’addio alla Prova del cuoco, sarà forse la puntata più seguita ma con grande tristezza.