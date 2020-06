Per Antonella Clerici nessun addio a La prova del cuoco: omaggio rimandato a settembre?

I più attenti hanno notato che nell’ultima puntata de La prova del cuoco in onda il 26 giugno 2020 ( puntata che dovrebbe segnare anche la fine del programma, con la chiusura definitiva), non c’è stato spazio per momento nostalgici. Eppure per oltre 15 anni la padrona di casa è stata Antonella Clerici che ha fatto grande il programma con volti amatissimi, come Beppe Bigazzi e Anna Moroni. Ma non c’è stato spazio, nella “festa” organizzata da Elisa Isoardi e dalla sua squadra, per gli addii. Neppure Antonella Clerici ha scelto di salutare la sua creatura; nessun post sui social, nessun messaggio per quella che per anni, è stata la sua famiglia, la sua seconda casa. Nessuna parola, nessun commento. Eppure si chiude un’era, anche se Elisa Isoardi ci spera ancora e ha salutato tutti con queste parole “spero sia solo un arrivederci”. I palinsesti della Rai saranno presentati nelle prossime settimane, non c’è ancora una data ufficiale, e solo allora sapremo che cosa succederà. La sensazione è che Antonella Clerici il suo addio lo darà a La prova del cuoco, ma lo farà a settembre, con un omaggio a modo suo, nel nuovo programma che dovrebbe debuttare proprio nelle prime settimane di settembre.

NESSUN SALUTO DI ANTONELLA CLERICI A LA PROVA DEL CUOCO

Per il momento quindi tutto tace. La conduttrice pensa alla sua famiglia, mostra qualche ricordo di gioventù sui social ma non ha speso neppure una parola per commentare quello che è successo nel corso dell’ultima puntata de La prova del cuoco. Eppure in questi anni ci hanno voluto a tutti i costi far credere che il rapporto tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici fosse idilliaco. E non mettiamo in dubbio che tra le due ci siano rancori, anzi. Ma forse un programma che è andato in onda per 19 anni, con oltre dieci edizioni consecutive condotte dalla Clerici, meritava in quella che era la puntata di chiusura, altro.

La scusa del coronavirus in questo caso non può servire. La presenza non era necessaria, sarebbe bastato anche solo un video con i saluti, un video dei momenti più belli dei 19 anni di questo programma. Un vero peccato perchè nel bene o nel male, La prova del cuoco ha fatto la storia della televisione.

Forse se un saluto fosse arriva alla conduttrice, anche la Clerici avrebbe a suo modo omaggiato il programma che è stato casa sua. Non è successo e ci aspettiamo in qualche modo un suo personale omaggio non appena avrà modo di poterlo fare.