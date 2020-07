Ulisse-Il piacere della scoperta si torna a settembre con Alberto Angela: la data

Tornano i viaggi in prima serata di “Ulisse il piacere della Scoperta”. I palinsesto di Rai 1 si arricchisce di nuove puntate in compagnia di Alberto Angela, che torna nella prima serata della rete ammiraglia. E’ il mercoledì sera il giorno scelto per la messa in onda di Ulisse, con le nuove puntate. Alberto Angela, quindi ci farà compagnia in autunno 2020. Saranno quattro

le nuove puntate per raccontare il nostro Paese, le sue bellezze architettoniche e la sua storia e importanti e celebri narrazioni che hanno coinvolto e appassionato milioni di persone nel mondo.

Scopriamo qualche dettaglio in più sulle nuove puntate di Ulisse.

ULISSE ALLA SCOPERTA DI RAFFAELLO SANZIO

Raffaello Sanzio, pittore divino, era famosissimo e celebrato già nel XVI secolo. Pittore, architetto, restauratore, scenografo, archeologo, conservatore dei marmi e delle pietre antiche, perfino poeta.

ULISSE ALLA SCOPERTA DELLA REGINA ELISABETTA

Da Roma all’Inghilterra per raccontare anche la Regina Elisabetta, la donna più ritratta, filmata, e fotografata in assoluto. Il suo regno è il più

lungo della storia d’Inghilterra e del Regno Unito. Attraverso la sua figura, un viaggio tra le cerimonie più sfarzose della corte inglese, ma anche tra i segreti più oscuri della dinastia regnante, quella dei Windsor. Sarà l’occasione per indagare i rapporti complicati tra i vari membri della dinastia.

ULISSE ALLA SCOPERTA DI JOHN KENNEDY

Un’altra puntata dedicata a John Fitzgerald Kennedy; luci ed ombre di una vicenda appassionante, quella di un uomo ma prima di una famiglia potente e in vista negli Stati Uniti d’America. Soldi, ambizione, competizione. Tanti e infiniti ingredienti che hanno accompagnato la vita personale e politica di John, amori clamorosi, come quello con Marilyn Monroe; amicizie pericolose; una moglie simbolo di stile ed eleganza. Ed è proprio lei, dopo la morte del marito, a diventare la protagonista del jet set.

ULISSE ALLA SCOPERTA DI ROMA

Per finire, un’ultima poetica puntata per raccontare

e far vedere, soprattutto dall’alto, la nostra Capitale. Roma sotto il suo cielo

è bellissima. Tetti, strade, statue e cupole riprese dalla terrazza del Vittoriano, dalla cupola del Pantheon, da Trinità dei Monti, Piazza Navona, l’Eur e da Palazzi più sfarzosi e le vedute più alte. Roma non finisce mai di incantare, da ovunque la si guardi svela lati nascosti, cieli cangianti e mille angoli da scoprire.