Perché a Temptation Island finisce l’amore? Bisciglia: “Per le parole non dette”

Ogni edizione Temptation Island fa separare coppie che credevano di amarsi per sempre, qualche volta rafforza il legame ma Filippo Bisciglia spiega il perché su quella spiaggia, secondo lui, l’amore finisce. Prende ad esempio soprattutto Antonella Elia e Pietro e si sofferma sulle parole non dette, quelle che non si ha il coraggio di dire al proprio compagno ma che poi saltano fuori mentre chiacchiera con gli amici, in questo caso con i compagni di avventura. Alla fine Antonella Elia ha lasciato Pietro, disposta a far passare del tempo che possa permetterle di perdonarlo; le sue parole l’hanno ferita così tanto da non riuscire a dimenticare e ha ragione. Filippo Bisciglia spiega che è facile fare i bravi fidanzati quando si sta accanto alla propria donna o al proprio uomo ma poi Temptation Island dà la possibilità a ognuno di vedere tutto.

TEMPTATION ISLAND SPEZZA SOLO LE STORIE D’AMORE PIU’ FRAGILI?

Un meraviglioso esempio l’hanno invece dato Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso; per loro non ci sono state parole mai dette e che hanno scoperto durante il reality. Certo Lorenzo ha sofferto nell’ascoltare Manila ma alla fine ha capito che erano solo verità.

“Mai come stavolta ci si rende conto di come nei rapporti abbiano peso le parole non dette, quelle che non si hanno il coraggio di tirare fuori o che si confessano solo agli amici più stretti. La bellezza di Temptation Island che dà la possibilità di osservare i propri fidanzati nella vita di tutti i giorni, quando sono lontani dalla loro dolce metà. E’ facile fare i bravi fidanzati mano nella mano con il proprio uomo o Ia propria donna, ma la vera forza di una coppia la si dimostra quando non si è insieme” ha confidato a Uomini e Donne Magazine.

Non sono quindi i tradimenti a creare fratture perché il conduttore ne ricorda pochi di baci in sette anni. “Ciò che crea fratture in un rapporto, e che spesso porta alla rottura, è soprattutto quello che solitamente viene taciuto: le verità e i dubbi che non si ha il coraggio di ammettere di fronte al proprio partner. Basta guardare il caso di Antonella e Pietro”.