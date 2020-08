A Uomini e Donne tornano i tronisti: nomi e cognomi dei candidati con il pubblico chiamato a scegliere

Ci avevano detto che il trono classico sarebbe stato mandato in pensione per una nuova versione di Uomini e Donne simile a quella vista in questa edizione…Ma a quanto pare si scelgono i tronisti, che però in ogni caso, potrebbero anche svolgere il ruolo svolto da Giovanna Abate…Per cui non ci resta che aspettare la prima registrazione, con le relative anticipazioni, per capire cosa succederà. Ma nell’attesa, ecco che dai social, arrivano i nomi e cognomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. La redazione del programma di Canale 5 ha scelto tre baldi giovani ma pare che alla fine sarà il pubblico a decretare i due nuovi tronisti per la stagione 2020-2021. I posti a disposizione sul trono infatti sono due ma la redazione ha presentato tre ragazzi che si candidano al ruolo di tronista. I loro video sono stati caricati sul sito Witty, dove si potrà esprimere una preferenza e scegliere chi avrà il trono!

Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda sono i tre candidati al trono di Uomini e Donne per la prossima stagione televisiva. Due di loro, a quanto pare, ci terranno compagnia nei prossimi pomeriggi autunnali.

TRE CANDIDATI PER DUE TRONO: ECCO NOMI E COGNOMI DEI POSSIBILI TRONISTI

Su Witty, come dicevamo in precedenza, sono stati caricati i video di presentazione dei tre ragazzi.

Il primo a presentarsi è Davide Donadei, che viene da Parabita, piccolo centro in provincia di Lecce, poco distante da Gallipoli. Oggi fa il ristoratore ma la sua vita è stata segnata ed è segnata dalle scelte di vita fatte da suo padre. Davide spiega che il padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine, basta effettivamente cercare questo cognome su google per leggere una sfilza di articoli che riguardano la criminalità locale. Il giovane quindi spiega che quando era piccolo, non frequentava le famiglie delle sue ragazze per questo pregiudizio. Ma ora che ha una sua personalità e gli altri sanno che non ha fatto le stesse scelte di suo padre, le cose sono diverse.

Il secondo candidato al trono è invece Gianluca De Matteis, anche lui provinato alla fine del mese di luglio. Ha 30anni, fa il fisioterapista anche se ha tantissime passioni, come quella per il mondo della recitazione. E poi ama anche gli sport estremi.

Terzo candidato al trono di Uomini e Donne è Davide Blanda. Davide Blanda ha 27 anni, viene da Novara e fa l’operaio in un’azienda alimentare. Vive con i genitori e i due fratelli. Ma nella vita Davide non è solo un operaio…Su Tik Tok ha oltre 44 mila follower: “Ho avuto una storia importante, ma ero molto piccolo, avevo 19 anni, mentre la ragazza era più grande“.

Queste le prime anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne per la prossima stagione. Se vi va di dire la vostra sui prossimi tronisti andate sul sito Witty per votare!