Alfonso Signorini prevede amori al GF Vip ed Elisabetta Gregoraci è la più attesa nella casa

Lunedì sera 14 settembre al via il GF Vip e ospiti oggi a Verissimo ci sono Alfonso Signorini ed Elisabetta Gregoraci, in due momenti diversi ma legati dallo stesso reality show. La Gregoraci è tra le concorrenti più attese, forse la più attesa in assoluto e Signorini crede che lei potrebbe essere la single pronta a fare innamorare e forse anche ad innamorarsi. Sarà così, come da previsione del conduttore? La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto scoppiare l’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una storia d’amore che continua e prosegue a gonfie a vele. Elisabetta Gregoraci vorrebbe tanto vivere ancora un bellissimo amore dopo i 13 anni passati con Flavio Briatore. Dopo la loro separazione c’è stato per lei un altro uomo ma tutto si è spento in breve tempo e sembra non sia finita nemmeno bene.

ELISABETTA GREGORACI PRONTA AD ENTRARE NELLA CASA DEL GF VIP SENZA LA BENEDIZIONE DI BRIATORE

Alfonso Signorini non attende che lei, il suo ex marito invece non era d’accordo alla sua partecipazione al programma. Non sono più sposati, si scambiano consigli ma ognuno fa di testa propria.

Signorini conferma che in questa nuova edizione del programma di Canale 5 ci sono tanti single, sia uomini che donne, mai come quest’anno. Una scelta furba perché le storie d’amore sono sempre quelle che attirano più pubblico e il padrone di casa aggiunge che i suoi concorrenti vip potrebbero dargli molte soddisfazioni. Si scommette già sulle coppie ma chissà chi potrebbe fare innamorare di nuovo la splendida Elisabetta Gregoraci. Alfonso ha fatto qualche nome ma senza anticipare molto dei suoi pensieri. Non ci resta che seguire da lunedì 14 le puntate del GF Vip 2020 e scoprire giorno dopo giorno cosa accadrà tra i concorrenti. Elisabetta pensa che sarà tutto un po’ complicato, che non sarà semplice farsi piacere tutti e piacere a tutti.