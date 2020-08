Elisabetta Gregoraci rassicura tutti sulle condizioni di Briatore e si prepara per il GF VIP 5

Ieri la prima anteprima dell’intervista di Elisabetta Gregoraci per la rivista Chi. Oggi il giornale con le sue parole in edicola in tutta Italia; e dai social anche le prime parole di Elisabetta Gregoraci dopo la conferma della sua partecipazione al reality di Canale 5 ma anche dopo il ricovero in ospedale per Flavio Briatore ( il San Raffaele ha confermato la sua positività al covid 19). La conduttrice ha voluto rassicurare in primis tutte le persone molto preoccupate per il suo ex marito e poi ha confermato che parteciperà al Gf VIP 5, nonostante le ultime notizie arrivate da Milano, dove è ricoverato l’imprenditore. La Gregoraci nella tarda serata di ieri, aveva spiegato che Flavio stava abbastanza bene. Lo aveva sentito e ringraziava tutte le persone che le avevano mandato dei messaggi chiedendole come stesse il suo ex marito.

Poi con un post ha spiegato perchè ha scelto di partecipare al GF VIP 5, come ha già fatto nella sua lunga intervista per Valerio Palmieri sulla rivista Chi.

ELISABETTA GREGORACI PRONTA A ENTRARE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5

Le parole di Elisabetta Gregoraci sui social:

Ciao ragazzi, buongiorno! Questa e’ la mia nuova cover se avete voglia di leggermi. Come sempre vi parlo con il cuore in mano e senza filtri, sono pronta a fare questa nuova esperienza e spero di avere tutto il vostro supporto. Ho voglia di mettermi in gioco per farvi conoscere ancora di piu’ la vera Eli. Anche se tanti di voi mi seguono da tempo e mi conoscono profondamente, vorrei che quella che sono arrivasse anche nelle case di chi non mi conosce. Spero di avere tutto il vostro affetto! Sara’ un’esperienza tosta, incrociamo le dita! vi abbraccio, Elisabetta ❤️

Per chi volesse leggere alcuni stralci dell’intervista a Elisabetta Gregoraci su Chi, ecco un post dedicato alle sue dichiarazioni.

Il Grande Fratello VIP 5 quindi si prepara alla partenza e di certo dopo la conferma di questo nome illustre, arriveranno anche nuovi colpi di Alfonso Signorini per una edizione che si spera, in termini di ascolti, vada meglio di quella finita in primavera.