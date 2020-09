10 anni di Real Time: 15 programmi iconici nel mondo, 10 programmi italiani da ricordare

Il primo settembre del 2010 si accendeva in Italia Real Time, sul canale 31 del digitale terrestre. Ricorre quindi nel 2020 un importante anniversario che segna la crescita della rete, molto seguita dagli italiani. Di strada Real Time ne ha fatta da quel debutto e tantissime sono anche le produzioni tutte italiane, più fortunate o meno fortunate, arrivate in tv in questi ultimi anni. Se infatti in un primo momento, erano i format brevi e concisi a decretare il successo della rete, soprattutto made in Usa, con il passare degli anni, anche le produzioni italiane si sono imposte, ritagliandosi duna bella fetta del palinsesto della rete.

Abbiamo scelto, a nostro gusto, 15 programmi che resteranno nella storia della rete e 10 programmi italiani di successo che devono per forza essere citati!

I 15 PROGRAMMI STORICI PIU’ ICONICI E AMATI DI SEMPRE

Abbiamo quindi pensato ad alcuni programmi che meritano, senza una particolare classifica, di essere citati per festeggiare i 10 anni del programma; partiamo da quelli arrivati da altri paesi, amatissimo però anche in Italia.

Vite al Limite

Impossibile non citare il mitico dottor Nowzaradan. Il suo programma, ancora in onda, ha superato le 8 stagioni in Italia, continua a incassare ascolti d’oro per la rete. Non solo, il medico è diventato un personaggio amatissimo in tutto il modo e molto conosciuto tanto che i suoi meme spopolano sui social. In Italia è stata pensata anche una versione campana del programma, con la Clinica per rinascere, in onda da due anni su Real Time.

Non sapevo di essere incinta

Oggi il palinsesto di Real Time è molto ricco e la programmazione variegata, ma nei primi anni, era un susseguirsi di repliche e tra i programmi più visti arrivati dagli Usa, c’era appunto quello dedicato a tutte le storie di donne che arrivavano a partorire senza sapere di essere incinta.Storie che avevano dell’incredibile ma che erano assolutamente reali.

Sepolti in casa

Ci fu molta curiosità all’arrivo di questo format in Italia, per quella che allora, era una patologia di cui pochissimo si era parlato nel nostro paese. Dalla prima serata al pomeriggio, il programma è diventato subito un cult.

Io e le mie ossessioni

Sulla stessa falsa linea, anche questo format nel quale si raccontavano storie apparentemente incredibili. Dalla donna che mangiava la gomma a quella che mangiava solo l’imbottitura del cuscini passando per chi beveva cose stranissime, mettendo anche a rischio la salute.

4 matrimoni

Ovviamente il filone love, dedicato ai matrimoni e alle spose, ha da subito avuto un grandissimo successo. 4 matrimoni è stato così apprezzato da avere anche diverse versioni italiane. Nel programma 4 spose erano chiamate a giudicare il matrimonio delle altre, location, cibo e presentazione generale per vincere poi, il viaggio di nozze dei propri sogni.

Abito da sposa cercasi

Say Yes to the Dress è stato ed è uno dei programmi più amati della rete, non a caso se ne stanno facendo anche diverse versioni italiane, le prossime vedranno Enzo Miccio nel ruolo di Ronald! Le spose arrivano nell’atelier per scegliere l’abito perfetto accompagnate da amiche, parenti e a volte anche dal futuro sposo in barba a ogni superstizione…

90 giorni per innamorarsi

In tutte le sue varianti, prima, dopo, durante, e quest’anno purtroppo anche Quarantine, 90 days fiancè è certamente uno dei programmi più iconici di Real Time.

Il mio grosso grasso Matrimonio Gipsy

Impossibile non citarlo: se il Castello delle cerimonie esiste in Italia, è anche merito di questo format che è un po’ il precursore, per certi aspetti. Per altri ricorda invece, purtroppo, molto di più programmi di cronaca, quelli in cui si sentono storie di donne che prendono decisioni sbagliate, e uomini poco raccomandabili. Tante sfaccettature per un programma che non ha fatto solo sorridere ma spesso anche riflettere.

Il boss delle torte

Il mitico Buddy Valastro ha lasciato il segno e tutti i format dedicati alla pasticceria che sono arrivati dopo, devono molto a Buddy e alle sue creazioni davvero memorabili.

La dottoressa schiacciabrufoli

Un successo recente, almeno in Italia. Da due anni ormai la dottoressa Lee ci fa compagnia e visto che non avevamo citati altri programmi dedicati alla salute del corpo, in particolare alla pelle, non poteva mancare il format che ci porta nel mondo dei brufoli ( in principio erano le Malattie imbarazzanti, adesso la clinica del Pus, ce n’è per tutti i gusti).

Fenomeno Gordon Ramsey

Tutto quello che lo chef scozzese ha toccato, è diventato d’oro, non lo si può negare. Se oggi Antonino Canavacciuolo porta in tv le sue cucine da incubo, è merito di Gordon che ha girato in lungo e in largo gli Stati Uniti ma non solo…

Il nostro piccolo Grande amore

Bill Klein e di Jennifer Arnold, entrambi nati con una forma di nanismo ci hanno fatto piangere, emozionare e ci hanno insegnato tantissimo. Nonostante le mille difficoltà affrontate, per Jennifer anche un cancro, hanno cercato in tutti i modi di rendere speciale la vita a due bambini con le loro stesse problematiche, adottando, due meravigliose creature.

Extreme Make Over Home Edition

Un successo planetario quello avuto dal programma che è stato replicato in tutto il mondo al grido di sposta quel bus! La missione di ricostruire una casa a una famiglia bisognosa per diversi aspetti, ci ha commosso e incuriosito tanto che anche in Italia, si è cercato, per Mediaset, di replicare il successo del format . Le cose non sono andate bene anche se Alessia Marcuzzi era stata molto brava in quel ruolo.

Da Chi diavolo ho sposato a Ucciderei per te

E’ il filone di tutti i programmi che hanno raccontato storie criminali e che ancora oggi, trovano grande spazio nel palinsesto di Discovery in Italia, anche se si sono spostati sul Nove.

Pazzi per la spesa

Non poteva mancare il format al quale tutte le donne italiane, e anche i maschietti che vanno pazzi per i coupon, hanno sognato di poter partecipare per vedere le dispense riempirsi di prodotti e gli scontrini segnare zero. Purtroppo in Italia i buoni sconto funzionano in modo diverso rispetto agli Usa e gli accumulatori compulsivi di coupon se ne devono fare una ragione, o staccare un biglietto per andare a fare la spesa oltreoceano!

10 ANNI DI REAL TIME IN 10 PROGRAMMI DI SUCCESSO MADE IN ITALY

In Italia molti sono i format originali e molti invece quelli che si ispirano ai programmi andati in onda in altri paesi. Non potevano mancare Benedetta Parodi e tutta la squadra di Bake Off; e ancora Flavio Montrucchio con la sua versione di Primo appuntamento. E poi le cerimonie della famiglia Polese; il volto rassicurante di Csaba. Carla Gozzi ed Enzo Miccio volti iconici di questa rete. Rivelazione assoluta degli ultimi due anni Federico Lauri, amatissimo con il suo salone delle Meraviglie. Come non citare lo straordinario successo di Matrimonio a Prima vista Italia! E per la cucina oltre a Benedetta Parodi, sicuramente da fare il nome di Alessandro Borghese, anche lui volto assolutamente di punta della rete in passato.

1-Bake Off Italia

2-Primo appuntamento

3-Il castello delle cerimonie/ Il boss delle cerimonie

4-Matrimonio a prima vista

5-Cortesie per gli ospiti

6-Ma come ti vesti

7-Il salone delle meraviglie

8-Cucina con Ale

9- Alta infedeltà

10-Take me out

