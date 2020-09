La rivincita di Federico Quaranta: le sue repliche al posto di C’è tempo per

C’è tempo per tutto, verrebbe da dire, anche per le rivincite. Il tempo si sa, è galantuomo! E per Federico Quaranta, che due anni fa è stato ingiustamente scalzato dal ruolo che era cucito per lui a pennello, quello di guida, più che di un conduttore, a Linea Verde, è arrivato il momento di una dolce vendetta. I cambiamenti sono sempre ben accetti al timone di un programma, ed è chiaro che si debba variare, ma non si può andare incontro a un involuzione, come era successo con Linea Verde, dando un programma, gioiellino della rete, a Beppe Convertini che, come un pesce fuor d’acqua, ha portato a casa il compitino, senza aggiungere niente di suo al programma. Difficile del resto farlo quando prima di era c’era stato uno come Federico Quaranta, un narratore della natura, un esperto della materia, uno che sa quello di cui parla senza bisogno di un gobbo dal quale leggere anche il buongiorno.

Dicevamo di una rivincita. Da lunedì 21 settembre fino al venerdì 15 settembre 2020 su Rai 1 andranno in onda al posto di C’è tempo per, programma di Convertini e Anna Falchi, le repliche di Linea Verde e Linea Verde radici. Lo annuncia lo stesso Federico Quaranta sui social. Come vi avevamo detto ieri, dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, C’è tempo per, chiamato a fare gli straordinari in attesa del nuovo programma di Antonella Clerici, è stato sospeso per ascolti troppo bassi. Un flop che Rai 1 poteva tollerare ad agosto, ma non nella seconda metà di settembre.

E così si corre ai ripari.

LE REPLICHE CON FEDERICO QUARANTA IN ATTESA DI ANTONELLA CLERICI

Dagospia aveva parlato di film o fiction in replica ma invece si va in onda con Linea Verde e Linea Verde Radici, come lo stesso Federico Quaranta annuncia dai suoi social.

E se vi dicessi che, da lunedì 21 fino a venerdì 25, dalle 12.00 alle 13.30, ci saranno 5 puntate di Linea Verde Tour e 5 di Linea Verde Radici su @rai1official? Cosa rispondereste

Federico Quaranta passerà poi il testimone ad Antonella Clerici, che ha il merito di averlo scoperto ma ha anche il grande merito di volerlo ancora nella sua grande famiglia. Non ci sarà tutti i giorni ma Federico avrà un suo ruolo anche in E’ sempre mezzogiorno. E per chi ama vedere professionisti in tv, questa è certamente una grande bella notizia.