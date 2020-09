Convertini-Falchi tempo scaduto? C’è tempo per chiude causa ascolti flop

Da Dagospia arriva una bomba per quello che riguarda il palinsesto di Rai 1. A dire il vero ci si aspettava che la Rai prendesse provvedimenti, visti gli ascolti bassissimi di C’è tempo per. Il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, sta andando in onda in questi giorni in veste di supplente, visto che E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici non è ancora pronto e debutterà il 28 settembre alle 12. Ma le puntate che avrebbero dovuto registrare ascolti in crescita, sono state invece caratterizzate da ascolti disastrosi che, con la messa in onda delle nuove puntate di Forum, sono diventati praticamente imbarazzanti.

Per evitare che si perda ancora pubblico strada facendo la Rai avrebbe deciso, secondo quanto riferisce Dagospia, di chiudere in anticipo il programma e di mandare in onda delle repliche di un film o di una fiction. Se questo sarà confermato, lo scopriremo probabilmente anche oggi, visto che per Anna Falchi e Beppe Convertini, quella di oggi, a grande sorpresa, potrebbe essere l’ultima puntata.

C’E’ TEMPO PER CHIUDE IN ANTICIPO: STOP AL PROGRAMMA DI CONVERTINI E FALCHI

Ed ecco la flash news battuta da Dagospia:

FLASH! NON C’E’ PIU’ TEMPO – CAUSA ASCOLTI DISASTROSI RAIUNO CHIUDE IL PROGRAMMA “C’E’ TEMPO PER…” DI BEPPE CONVERTINI E ANNA FALCHI. DOVEVANO ARRIVARE ALLA FINE DI SETTEMBRE PER FARE POSTO AD ANTONELLA CLERICI MA LA PRIMA RETE DEL SERVIZIO PUBBLICO HA DECISO DI CHIUDERE LA SARACINESCA PER FERMARE L’EMORRAGIA DI ASCOLTI. AL POSTO DEL PROGRAMMA ANDRA’ LA REPLICA DI UN FILM…

Parlando di numeri, vediamo i dati di ieri, quelli che avrebbero portato Coletta a prendere una decisione:

C’è Tempo per… fa malissimo nella giornata del 15 settembre 2020 con il 9% con 931.000 spettatori e C’è Tempo per… Extra il 7.5% con 1.085.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.385.000 telespettatori con il 17.1%.

Va anche detto che la notizia non è stata confermata e sulla Guida Tv Rai, il programma viene segnalato in programmazione anche lunedì prossimo.