Live-Non è la d’urso gli ospiti del 20 settembre 2020 con il debutto di Anna Lou

Nuovo appuntamento in prime time per Barbara d’urso che torna, dopo un esordio non proprio esaltante in termini di ascolti, con la seconda puntata di Live-Non è la d’urso. Di che cosa si parlerà questa settimana e quali saranno gli ospiti di questo seconda puntata con il programma di Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni date dalla stessa conduttrice nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5. Clamorose rivelazioni con la busta choc gold! Per la prima serata non bastava una busta choc, ci voleva qualcosa di più importante! Tra le esclusive della seconda puntata di Live-Non è la d’Urso la prima intervista televisiva ad Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. La ragazza ha anche debuttato come attrice nella serie Netflix Baby e per la prima volta parlerà in tv del rapporto con suo padre e con sua madre.

A LIVE NON E’ LA D’URSO IL DEBUTTO TELEVISIVO DI ANNA LOU CASTOLDI

Maggiorenne da poco, per la prima volta Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento, sarà in un programma televisivo per parlare della sua famiglia. Non sarà da sola, stando alle anticipazioni della puntata al suo fianco dovrebbe esserci anche Asia Argento, un ritorno nello studio di Canale 5.

A LIVE UN TALK SUL CORPO DELLE DONNE

Nella seconda puntata di Live Non è la d’Urso ci sarà anche una parte dedicata alle grandi polemiche sul corpo delle donne. Dai ritocchi al peso: per parlare di tutto questo ci saranno Vittorio Sgarbi, Cristina d’avena ma anche Alba Parietti e le gemelle protagoniste di Come un gatto in tangenziale che stanno seguendo una dieta seguite dal programma di Canale 5.

FLAVIA VENTO DOPO L’ADDIO AL GF VIP CONTRO LE 5 SFERE

Flavia Vento ha abbandonato il quarto reality consecutivo al quale ha partecipato ma questa volta in tempi record. Infatti ha lasciato il gioco dopo 24 ore e una manciata di minuti. Ieri l’abbiamo vista nella diretta del Grande Fratello VIP 5 scontrarsi con Patrizia de Blanck, domani sera invece nello studio di Canale 5 si scontrerà contro 5 agguerritissime sfere.

UNA RIVELAZIONE CHOC SULLA CONTESSA DE BLANCK DA LIVE

A quanto pare nella busta choc gold dovrebbe esserci una rivelazione scioccante sul passato della contessa de Blanck, di che cosa si tratta? Lo scopriremo solo nella puntata di domani sera quando Barbara d’Urso aprirà la famosa busta d’oro choc gold! “Una cosa che non potete proprio immaginare” ha detto la d’Urso riferendosi appunto alla busta d’oro.