Anna Lou Castoldi confida cosa pensa di suo padre Morgan e dei film di Asia Argento (Foto)

Ha già 19 anni Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, attrice di Baby 3 nel ruolo di Aurora, e in un’intervista a Fanpage racconta del suo papà e della sua mamma (foto). E’ la loro primogenita e sembra fuori da ogni rancore o litigio che riguardi Asia e Morgan. Anna Lou infatti definisce suo padre un genio, confida di adorare la sua musica. “Spacca tantissimo” commenta e si riferisce sia al periodo con i Bluvertigo che ai suoi brani da solo. Ascolterebbe la musica di Morgan a prescindere, anche se non fosse suo padre. Una bellissima dichiarazione d’amore a cui aggiunge anche ciò che pensa dei lavori di Asia Argento. La mamma la preferisce nel ruolo di regista, ha visto solo tre dei suoi film e adora Scarlet Diva. E’ proprio su questo film che Anna Lou ha una confessione da fare.

ANNA LOU DIVENTA AURORA IN BABY 3

Scarlet Diva lo conosce a memoria ma l’ha visto quando aveva solo 5 anni, ovviamente l’ha visto di nascosto. Ha raccontato che Asia era in viaggio per lavoro e a casa con lei c’era la tata che le chiese quale videocassetta volesse guardare. Tra tutte scelse il film della mamma: “Hai presente che il film è molto esplicito, no? Ecco. Lì per lì mi sono fatta due domande, poi per anni non ci ho più pensato. Mia madre più in là mi disse: ‘Non potrai vederlo fino a quando non farai 16 anni’. Ecco, io però l’avevo già visto undici anni prima”.

E’ entusiasta di essere Aurora in Baby, sente che è un personaggio molto simile a lei, la rispecchia tanto, è sicura che sarà con lei per tutta la vita. Così come saranno con lei i suoi tatuaggi, ne ha già 4 e pensa di farne ancora altri. Considerando quelli di Asia i suoi sono davvero piccoli.

Fonte foto ufficio stampa Netflix Italia