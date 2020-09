Ascolti 26 settembre 2020: Ballando con le stelle vs Tu si que vales, la seconda sfida

E’ tempo di sfide al sabato sera e dopo il clamoroso testa a testa della passata settimana grande attesa anche oggi per i dati auditel relativi alla prima serata del 26 settembre 2020. La seconda sfida del sabato sera d’autunno vede contrapporsi nuovamente Ballando con le stelle 2020 alla seconda puntata e Tu si que vales alla terza puntata. E’ il primo sabato con un clima autunnale e questo significa che la platea di spettatori davanti alla tv, rimasta in casa il sabato sera, potrebbe allargarsi. Ma lo scopriremo come sempre con i dati auditel in arrivo dopo le 10 del mattino.

BALLANDO CON LE STELLE 2020 SECONDA PUNTATA: GLI ASCOLTI DEL 26 SETTEMBRE

Una puntata con tante cose da dire quella di Ballando con le stelle in onda il 26 settembre. C’era grande attesa per l’esibizione di Elisa Isoardi che è scesa in pista da sola visto che Raimondo Todaro è ancora in ospedale. Il suo maestro le ha fatto compagnia tramite collegamento e dobbiamo dire che la Isoardi se l’è cavata molto bene. Non era semplice scendere in pista da sola alla seconda puntata. Momento imperdibile quello dell’esibizione di Costantino della Gherardesca che forse non balla come Conticini ma ha regalato uno spettacolo gradevole anche per i bambini sintonizzati su Rai 1, e la cosa non è di poco conto. Da segnalare la super esibizione dei Ricchi e Poveri che hanno realmente ballato in quanto ballerini per una notte, e non capita spesso che succeda. Tesoretto di 50 punti assolutamente meritato.

Ci saremmo risparmiati la solita banale polemica della Mussolini con Selvaggia Lucarelli che è stata fin troppo paziente…La puntata è stata comunque molto ricca. Nota negativa, la lunghezza: si può finire alle 12 e questo non smetteremo mai di farlo notare, visto che si parte alle 2035.

TU SI QUE VALES TERZA PUNTATA: GLI ASCOLTI DEL 26 SETTEMBRE

Poco da dire sul programma di Canale 5 che continua a conquistare il pubblico grazie alle tante esibizioni sempre diverse di chi arriva sul palco per dire la sua. Nel complesso resta però un programma sempre uguale che ha nella squadra uno dei suoi punti di forza.

BALLANDO CON LE STELLE VS TU SI QUE VALES SECONDA SFIDA, CHI VINCE?

In attesa dei dati auditel possiamo dire che ieri, Milly Carlucci, nel corso di TV Talk, chiamata a commentare i risultati di ascolto, ha fatto notare che gli ascolti quest’anno sono l’ultimo dei suoi problemi visto che il vero miracolo è riuscire di settimana in settimana ad andare in onda. E ha proprio ragione!