Raimondo Todaro è tornato a casa e chiede a Elisa Isoardi cosa ha mangiato (Foto)

Da mezz’ora Raimondo Todaro è a casa e con Elisa Isoardi è in collegamento con Oggi è un altro giorno; si può quindi sperare che sabato sera balleranno di nuovo insieme (foto). La Isoardi ha ballato da sola e ha vinto anche per Todaro nella seconda puntata di Ballando con le Stelle e mentre continua ad allenarsi attende il ritorno in sala prove del suo ballerino. E’ in gran forma Elisa Isoardi, Raimondo Todaro sta recuperando dopo l’operazione all’appendicite. La conduttrice è bellissima, non intende perdere peso e fa bene ma il maestro di danza le chiede di dire al pubblico cosa ha mangiato ieri sera. Nessun problema, fiera ammette che ha mangiato ben due pizze, una alla bufala e l’altra gorgonzola e salsiccia, quindi una bella cena pesantina.

A OGGI E’ UN ALTRO GIRONO ELISA ISOARDI PRONTA A BALLARE DI NUOVO CON RAIMONDO TODARO

Una vera rivincita per Elisa Isoardi, forse nemmeno lei si aspettava il suo successo a Ballando con le Stelle. Seconda nella seconda puntata in coppia con Raimondo Todaro e sabato scorso addirittura prima ballando da sola. Appare sciolta, a suo agio, con la voglia di trasmettere tanto, anche il messaggio sui chili in più che possono rendere una donna ancora più bella.

Non sa ancora quale sarà il suo prossimo ballo. Continua ad allenarsi 4 o 5 ore al giorno e attende Raimondo. In collegamento c’è anche Michela Marzano, le due sono molto amiche, un legame che è un vero sostengo per Elisa.

La Isoardi confida che in un periodo che non è stato semplice per lei la Marzano è come se le avesse attaccato delle ali di farfalla. Non c’è immagine più bella per definire l’amicizia tra due donne. “E’ una persona che non ha mai smesso di lottare, di capire, nonostante le difficoltà della vita” sottolinea da Parigi Michela Marzano.