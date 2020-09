Raimondo Todaro ancora in ospedale: Elisa Isoardi attende l’asso di Milly Carlucci

Elisa Isoardi è fiduciosa ma ha anche un gran timore: riuscirà a scendere in pista sabato sera per Ballando con le stelle 2020? Molto complicato capire quale potrebbe essere lo scenario dopo quanto accaduto ieri. Nel corso della serata infatti Raimondo Todaro è stato ricoverato in ospedale per una operazione d’urgenza all’appendicite. A dare l’annuncio era stata Selvaggia Lucarelli dai social e poi Elisa Isoardi con alcune storie su Instagram aveva voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute del suo compagno. Per il maestro di Ballando con le stelle una operazione di routine ma in un momento alquanto particolare, visto che non si possono quindi fare gli allenamenti e potrebbe anche essere necessario un periodo di riposo. “Io so che Milly ha un asso, non ci deluderà” ha detto Elisa Isoardi postando ieri sera delle immagini sui social. Raimondo intanto questa mattina, dalla stanza di ospedale in cui si trova, ha postato una storia su Instagram, mostrandosi ancora in tenuta ospedaliera ma con il sorriso!

ELISA ISOARDI SI ALLENA SENZA RAIMONDO TODARO: CHE SUCCEDERA’?

“Ci vediamo domani perchè io ballerò, spero con lui ma sicuramente per lui” ha detto Elisa Isoardi in una sua storia di ieri sera pronta a continuare ad allenarsi in vista della puntata di Ballando con le stelle di sabato sera.

Poi prima di andare a dormire, la Isoardi ha postato un’altra storia: “Ora posso andare a dormire tranquilla perchè so che Raimondo sta bene. Che spavento. Buona notte con il sorriso, finalmente” ha detto abbracciando il suo cagnolino.

Cosa succederà quindi sabato sera? E’ davvero difficile immaginarlo ma, come è successo anche in altre occasioni, si potrebbe pensare di vedere Raimondo in pista mentre Elisa Isoardi balla da sola con lui al suo fianco. Sarebbe una soluzione vincente per permettere alla conduttrice di ballare. Ma quest’anno però c’è altro da tenere in considerazione. Tamponi, rientri dall’ospedale, attese varie. Insomma è tutto più difficile.

Noi in ogni caso, facciamo un grosso in bocca al lupo a Raimondo che nella prima puntata insieme alla Isoardi aveva più che convito pubblico e giudici, aggiudicandosi insieme alla coppia formata da Continici e Veera Kinnunen anche un bonus!