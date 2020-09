Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: Elisa Isoardi sabato sera cosa farà?

Questa edizione di Ballando con le stelle non è nata sotto una buona stella e la cosa è abbastanza chiara. La quindicesima edizione del programma di Rai 1 è slittata per mesi a causa del covid 19. Poi a settembre il coronvirus che ha colpito direttamente i protagonisti di Ballando: Samuel Peron e e Daniele Scardina. Oggi un’altra notizia che viene data da Selvaggia Lucarelli via social. Raimondo Todaro si trova purtroppo in ospedale, è stato operato. Protagonista insieme a Elisa Isoardi della prima puntata di Ballando con le stelle 2020, il maestro siciliano, è stato ricoverato a causa di una appendicite e si trova ancora in ospedale. Per quanto la guarigione possa essere rapida, e noi gli auguriamo il meglio, pensare che tra 5 giorni possa tornare in pista e ballare, è parecchio complicato! Cosa potrebbe succedere? In passato quando i concorrenti si sono fatti male, sono scesi in pista anche solo per mimare qualche passo. Potrebbe essere la scelta che Raimondo ed Elisa potrebbero fare, forti anche di un bonus di 10 punti conquistato nella prima puntata.

RAIMONDO TODARO IN OSPEDALE: LE ULTIME NEWS DA BALLANDO CON LE STELLE

Al momento da parte di Milly Carlucci non ci sono comunicazioni ufficiali. Attendiamo quindi di sapere quella che sarà la decisione della conduttrice di Ballando con le stelle e auguriamo ovviamente a Raimondo di rimettersi in forma il prima possibile!

Bisognerà quindi prima capire quando Raimondo affronterà questa operazione per comprendere poi quello che potrebbe accadere. Non c’è pace comunque per Ballando con le stelle 2020!

Poche ore fa sui social, Raimondo scriveva:

Serata speciale quella di ieri a @ballandoconlestelle , non vedevamo l’ora di tornare a scaldare quella pista e i vostri cuori. Adoro questa foto perché ritrae perfettamente noi sorridenti, la tensione che c’è prima della performance e l’intesa che c’è tra i vip e i loro insegnanti. Grazie a tutti i componenti del cast che hanno fatto del loro meglio emozionandomi e divertemdomi, sono orgoglioso di far parte di questa famiglia da 15 anni, perché ballando è speciale. Il ringraziamento più grande ovviamente va a @elisaisoardi che nonostante le difficoltà ha fatto del suo meglio e mi ha fatto sentire importante per lei. Ed infine grazie a tutti voi che anche ieri sera ci avete seguito e sostenuto Ci vediamo sabato prossimo più carichi che mai,buona domenica! #ballandoconlestelle