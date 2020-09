Per Elisa Isoardi buona la prima a Ballando con le stelle 2020: Selvaggia difende le sue forme

C’era grande attesa per la prima puntata di Ballando con le stelle 2020 dopo questo slittamento di mesi. Un cast molto eterogeneo e pronto a regalare di certo grandi soddisfazioni a Milly Carlucci. E nella prima puntata ha brillato Elisa Isoardi che, in coppia con Raimondo Todaro, ha dimostrato di avere grande talento bel ballo. Il suo tango è stato apprezzatissimo. Un po’ meno la voglia di chiacchiericcio che si è generata intorno alla coppia. “Balli bene, elimina tutta la plastica che c’è intorno a questa coppia, giornali foto” ha detto Selvaggia Lucarelli riferendosi alla presunta relazione nata tra i due di chi si è parlato su tutte le riviste di cronaca rosa in queste ultime settimane. Elisa Isoardi e Raimodo Todaro hanno fatto ben capire di non essere una coppia. “Potrebbe essere mio figlio” ha detto Elisa che però ha parlato di un gran feeling che da subito si è instaurato con Raimondo. Tra loro c’è un rapporto molto speciale ed effettivamente in sala prove si divertono tanto e non mancano coccole e baci. Ma al momento, non sembra esserci altro. A tal proposito, la Lucarelli, dopo essersi complimentata con Elisa Isoardi per il ballo le ha lanciato una stoccata: “Trovati un fidanzato vero questa volta”. Battuta che è stata accolta dall’ex conduttrice de La prova del cuoco con un sorriso.

RAIMONDO TODARO ED ELISA ISOARDI BUONA LA PRIMA: SVETTANO TRA I MIGLIORI

Al momento c’è solo una cosa che Raimondo rimprovera a Elisa Isoardi: non segue una corretta alimentazione, il che non significa non mangiare ma magari evitare, dopo una cena abbondante, di prendere anche una pizza! Toni diversi invece quelli di Guglielmo Mariotto che ha invitato la Isoardi a perdere qualche chilo. Cosa che non è affatto piaciuta a Selvaggia Lucarelli che ha preso subito posizione in merito. La Isoardi è libera di non perdere nessuno chilo, non solo perchè è bella così ma anche perchè ha dimostrato che si può ballare bene senza essere necessariamente una taglia 38.

Elisa e Raimondo piacciono anche al pubblico a casa e conquistano un bonus di 10 punti da usare nella seconda puntata. Un ottimo debutto quindi!