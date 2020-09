Elisa Isoardi e Raimondo Todaro bacio o non bacio su Chi? (FOTO)

Alfonso Signorini in una delle sue recenti interviste parlava di alcuni gossip che arrivano in modo clamoroso con una tempistica bizzarra. Si riferiva alla presunta storia d’amore tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a poche ore dal debutto di Ballando con le stelle 2020? Sul numero della rivista diretta proprio da Signorini, questa settimana si possono vedere delle foto che ritraggono proprio Raimondo ed Elisa insieme. I due hanno già smentito tutto, dicendo che c’è solo una bella amicizia.

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO IL PRIMO BACIO SU CHI?

Ed ecco che cosa si legge nell’anteprima lanciata dalla Rivista Chi:

In esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 16 settembre, le immagini di Elisa Isoardi, tra le concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” in partenza dal 19 settembre, e del suo maestro di danza Raimondo Todaro che, tra un allenamento e l’altro, si baciano… è scoppiata la passione tra i due? Lei, ex di Matteo Salvini, è single, come lui, dopo la separazione dalla ballerina Francesca Tocca, e sembra proprio che tra i due sia nata una forte intesa… non solo nella danza. I rumors già correvano tra i corridoi della Rai, ma per ora Todaro nega…

Ed ecco le foto in anteprima dalla rivista Chi

Le prime due foto in gallery, ci mostrano Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme prima e dopo gli allenamenti in vista della nuova edizione di Ballando con le stelle. In una dovrebbe vedersi anche un bacio ma in realtà, vista la prospettiva, potrebbe trattarsi anche di un semplice bacio sulla guancia. Quello che si vede in foto infatti, non può essere considerato un bacio appassionato che può farci pensare a una relazione amorosa!

Ci sarà anche dell’altro? Per il momento nessuna conferma, ma questa coppia potrebbe funzionare? Vedremo! Sulla pista di Ballando nascono grandi amori, potrebbe succedere di nuovo.