Arianna David dice di sapere che la Gregoraci è fidanzata: la sorella di Elisabetta interviene e smentisce

Nella puntata di Mattino 5 in onda il 20 ottobre 2020 si è molto parlato di Elisabetta Gregoraci, nello spazio dedicato al Grande Fratello VIP, è della possibile relazione che la conduttrice avrebbe fuori dalla casa. Eli continua a ribadire di essere entrata da single nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma che fuori ci sono delle persone che la seguono con particolare interesse. Il nome che rimbalza di più in queste ore, è quello di Stefano Coletti che per molti, sarebbe il vero fidanzato della Gregoraci. Ne sarebbero tra l’altro dimostrazione le foto uscite questa estate, quando si era però pensato che l’uomo insieme alla Gregoraci fosse il suo insegnante di karatè.

Ma tornando a Mattino 5, in puntata Arianna David, aveva detto di sapere per certo che Elisabetta Gregoraci fosse fidanzata. Non aveva però voluto fare il nome. Parole che hanno fatto scattare la sorella di Elisabetta, Marzia, che ha deciso di intervenire pubblicamente sui social, stanca forse del fatto che tutti parlino della Gregoraci in questi termini.

ARIANNA DAVID SMENTITA DALLA SORELLA DI ELISABETTA GREGORACI

Le parole della David sono state quindi smentite dalla sorella di Elisabetta:

La sorella Marzia Gregoraci e la migliore amica di Elisabetta, l’avvocato Micaela Ottomano, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo. Pertanto, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è gravemente lesivo per la reputazione di Elisabetta

Questa precisazione deriva dal fatto che Federica Panicucci aveva chiesto alla David se in qualche modo fosse stata Elisabetta in persona a dirle del suo fidanzato. E la David non aveva smentito, lasciando quindi intendere di avere un rapporto con Elisabetta, cosa che, a detta di sua sorella e del suo avvocato, non ci sarebbe.