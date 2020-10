Arianna David si difende da Mattino 5, “Io ed Elisabetta siamo amiche, l’ho sentita prima che entrasse in casa”

Su Arianna David si è scatenato un vero e proprio inferno da quando nel salotto di Mattino 5 aveva spiegato di conoscere molto bene Elisabetta Gregoraci e di essere a conoscenza della sua relazione con Stefano Coletti. Dai social erano intervenute la sorella di Elisabetta e anche la sua migliore amica, l’avvocatessa Micaela Ottomani ( ospite oggi a Mattino 5 per smentire tutte le dicerie sul conto della concorrente del GF VIP 5). E in merito era intervenuto anche Flavio Briatore che aveva detto di non conoscere la David, di non essere una sua amica e che la donna stava solo cercando visibilità parlando della sua ex moglie. Arianna David quindi, oggi ha avuto modo di difendersi ma anche di confrontarsi con l’amica della Gregoraci e ha portato quelle che lei reputa essere delle prove molto importanti.

Partendo dal rapporto con Flavio Briatore, la David spiega che per anni è andata in Sardegna a passare le vacanze anche insieme a lui, visto che il suo ex marito era socio in una delle società di Flavio, e quindi aveva conosciuto molto molto bene l’imprenditore. Non si vedono da quando la relazione con il suo ex è finita ma questo non significa che in passato non siano stati amici.

ARIANNA DAVID SI DIFENDE DALLE ACCUSE: IO ED ELISABETTA SIAMO AMICHE

Ma arrivando a Elisabetta Gregoraci è completamente colpita dalle parole dell’avvocatessa che reputa persino ridicole visto che, a suo dire, ci sarebbe una lunghissima chat tra Elisabetta e lei. La David spiega di aver sentito la Gregoraci persino la sera prima che iniziasse il GF VIP5. “Le ho scritto che sarei stata una delle opinioniste di Mattino 5 e che se si fosse parlato del Grande Fratello VIP io l’avrei sempre difesa e lei mi ha risposto con un ti adoro” ha spiegato la David.

“Io avvocato, queste cose le posso tutte dimostrare” ha detto la David a Mattino 5. Arianna quindi sottolinea che magari, prima di arrivare a dire determinate cose sui social, minacciando anche diffide, ci si dovrebbe quanto meno informare sui fatti. L’avvocatessa ribadisce la sua posizione: “In 18 anni di amicizia io non ho mai sentito parlare di Arianna Davide, nè io nè Marzia nè Flavio Briatore, non l’abbiamo mai vista” ha detto la Ottomani.