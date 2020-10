A Mattino 5 l’avvocato di Elisabetta Gregoraci: “Troppa gente in tv a parlare di Elisabetta, vigliacchi”

In questi giorni in tutti i programmi Mediaset che si occupano del Grande Fratello VIP 5 si è parlato delle relazioni vere o presunte tali di Elisabetta Gregoraci. E in una puntata di Mattino 5, Arianna David, che ha detto di conoscere bene Elisabetta Gregoraci, ha raccontato che la ex moglie di Briatore ha un fidanzato fuori dalla casa. Non ha fatto in modo diretto il suo nome ma ha fatto capire che potesse essere realmente Stefano Coletti. Parole quelle della David, che hanno scatenato la reazione della sorella di Elisabetta e della sua migliore amica, l’avvocato Micaela Ottomani che oggi è intervenuta in diretta a Mattino 5 per replicare alle parole della ex miss Italia. La sorella della Gregoraci aveva già fatto sapere via social che non c’è nessuna amicizia tra la David ed Elisabetta, per cui le sue parole erano del tutto prive di fondamento.

DA MATTINO 5: LE PAROLE DELL’AVVOCATO DI ELISABETTA GREGORACI

La conduttrice spiega che è giusto fare chiarezza e dire come stanno le cose. Anche per questo in collegamento, oltre all’avvocato di Elisabetta Gregoraci, anche Arianna David che quindi avrà modo di replicare.

#GFVIP, in diretta a #Mattino5 parla la migliore amica di #ElisabettaGregoraci pronta a smentire le parole di Arianna David pic.twitter.com/BpmRtukoR1 — Mattino5 (@mattino5) October 22, 2020

“Io ed Elisabetta siamo amiche storiche, abbiamo condiviso tutto e sono rimasta abbastanza basita di questa presunta amicizia con la signora David” ha detto l’avvocato Ottomani nella puntata di Mattino 5 di oggi. “Io non sarei mai voluta venire in televisione ma troppa gente sta parlando di Elisabetta e ritengo che questa sia una cosa molto brutta” ha detto Micaela sottolineando anche che lei conosce tutte le persone che fanno parte della vita della Gregoraci, anche semplici conoscenti. “Elisabetta adesso non è in grado di difendersi e c’è troppa gente che parla” ha detto la donna mentre Federica Panicucci ricordava anche le varie ospitate in tv degli ex della Gregoraci. “Questa gente non è mai uscita alla luce prima di adesso questi sono gesti da vigliacchi” ha detto l’avvocato e amica di Elisabetta Gregoraci.

LA REPLICA DI ARIANNA DAVID