Finalmente Detto Fatto su Rai 2: la nona edizione piena di novità

L’emergenza coronavirus ha cambiato le nostre abitudini di vita e anche i palinsesti televisivi che sono stati stravolti. Il Tour de France prima, il giro di Italia dopo, sono arrivati nelle case degli italiani tra la fine dell’estate e l’autunno, e quindi il palinsesto pomeridiano di Rai 2 è cambiato! Per questo motivo Detto Fatto arriva in onda nel pomeriggio della rete con quasi un mese di ritardo sulla tabella di marcia! La prima puntata della nona stagione del programma di tutorial per eccellenza andrà in onda in un nuovo orario, dalle 14.55 alle 17.30 il 26 ottobre 2020. Questa edizione torna in onda con alcune novità e tante conferme, a partire dai volti più amati della trasmissione. Al fianco della conduttrice, Bianca Guaccero, nel cast fisso del programma, ci saranno infatti anche quest’anno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.



Arricchito da diversi momenti di talk e intrattenimento, “Detto Fatto” come di consueto, dispenserà tanti consigli in tutti i campi della vita quotidiana: moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora.



Carla Gozzi proporrà le sue rubriche dedicate alla moda e al buon gusto e il suo “cambio look”; Jonathan Kashanian tornerà con la sua frizzante “Superclassifica Jon”, dedicata alle notizie e ai personaggi del mondo dello spettacolo, e inaugurerà “Il teuccio delle 5”, un nuovo spazio di talk con ospiti; mentre Gianpaolo Gambi, insieme a Bianca, sarà protagonista di vari sketch sul mondo del cinema e della tv, di ieri e di oggi o con ironia sulle abitudini del Nord e quelle del Sud.



Diverse le novità di quest’anno, dal nuovo contest “Caccia al tutor”, che vedrà alcuni aspiranti impegnati in sfide a eliminazione diretta per guadagnarsi un posto come tutor nel programma, allo spazio “A tu per tu(torial)”, nel quale Bianca Guaccero ospiterà un personaggio famoso che si racconterà e si metterà in gioco cimentandosi in un tutorial. A inaugurare questo spazio sarà Orietta Berti.





DETTO FATTO: ECCO LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA 26 OTTOBRE 2020

Si parte lunedì 26 ottobre con l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, che parlerà di body shaming e del problema degli haters in rete. Ad affrontare l’argomento con lei, in questa puntata, ci sarà Justine Mattera. Yvonne Sciò sarà invece l’ospite del make-up artist delle dive Simone Belli, mentre il tutorial di cucina sarà affidato a una new entry, lo Chef Natale Giunta. Giovanna Civitillo tornerà con una nuova rubrica: “Mission (im)possibile”, per aiutare le donne a ritrovare la loro femminilità e sensualità. Sarà anche la prima ospite del nuovo talk di Jonathan Kashanian, “Il teuccio delle 5”, durante il quale lo Chef Natale Giunta sarà protagonista del “tutorial al carrello”, realizzato in pochissimo spazio, come un carrello appunto.