A Detto Fatto arrivano tre storici chef della Prova del cuoco (Foto)

Detto Fatto sta per tornare e dopo l’emozione di Bianca Guaccero c’è l’entusiasmo degli chef della Prova del cuoco (foto). Chi sono i tre cuochi che abbiamo visto per anni prima nella cucina di Antonella Clerici e poi in quella di Elisa Isoardi e che dal lunedì prossimo saranno invece su Rai 2 con le ricette Detto Fatto: “Ragazzi correte a prepararvi che tra poco torniamo tutti quanti insieme con tante sorprese” ha annunciato ieri la Guaccero e poco fa sempre sui social è esplosa la notizia che Cristian Bertol, Natale Giunta e Cesare Marretti saranno tra i protagonisti della nuova edizione. Bertol promette grandi ricette, Giunta annuncia che tra le novità c’è anche lui e Marretti invita tutti a seguire la trasmissione. Si parte il 26 ottobre alle 14:55 e ovviamente ci sarà il vecchio cast formato da Carla Gozzi, GianPaolo Gambi e Jonathan. “Vip che si trasformeranno in tutor per un giorno, relax con una bella tazza di tè” e tanto altro ma è curiosa la scelta dei tre chef de La prova del cuoco.

NATALE GIUNTA, CESARE MARRETTI E CRISTIAN BERTOL A DETTO FATTO

Tutti e tre sono volti noti per il pubblico de La prova del cuoco e soprattutto Bertol e Giunta li abbiamo visti grandi protagonisti anche nelle ultime due edizioni del cooking show con la conduzione di Elisa Isoardi. Non li vedremo quindi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno? Non c’è posto per tutti e in tutte le trasmissioni. Nei 20 anni di Prova del cuoco ne abbiamo visti tantissimi di cuochi e maestri e in cucina, in più si aggiungono ovviamente volti nuovi e ognuno fa le proprie scelte e ha i propri preferiti.

Ai follower di Detto Fatto la tripla novità piace molto, non c’è dubbio che siano tre veri personaggi della cucina e della tv. C’è chi sottolinea che i tre cuochi abbandonato Antonella Clerici, chi che sia stata lei a non chiamarli, ma questa è un’altra storia.