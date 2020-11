Beppe Fiorello a Domenica In si scioglie con la dichiarazione d’amore alla moglie e ai figli

Beppe Fiorello tra gli ospiti di oggi a Domenica In ha emozionato raccontando della moglie e dei figli, con le sue dichiarazioni d’amore alla famiglia. Attore straordinario che avremo modo di ammirare anche nella nuova fiction Gli orologi del diavolo, a Mara Venier e al pubblico di Domenica In ha parlato di suo fratello Fiorello, dei genitori, ma l’emozione più forte per lui è arrivata con una foto inviata da sua moglie Eleonora. Tutti e quattro in uno scatto recente e con Beppe Fiorello e sua moglie Eleonora ci sono i loro figli, Anita e Nicola. La Venier credeva di non poter chiedere molto al suo ospite sulla sua famiglia ma Beppe Fiorello commosso da quella foto tira fuori la dichiarazione d’amore più bella e vera.

LA FAMIGLIA DI BEPPE FIORELLO, L’AMORE PIU’ GRANDE

E’ stato un bambino fortunato perché ha ricevuto tanto amore ma a sua moglie Eleonora non dice spesso “Ti amo”. A Domenica In le sue parole mostrano che è solo un suo difetto perché ha tanto amore per lei. “Per Eleonora nella vita tutto è possibile, è travolgente e sa sempre dove mettersi”. Sono sposati da 20 anni, un matrimonio in quattro perché ci sono anche i figli. “Eleonora ama osservare la felicità degli altri, questo la rende felice. Ha una caratteristica straordinaria, quella di mettere insieme le persone perfette e poi ha sempre lo schiocco delle dita perché per lei il tempo è velocità. E’ meravigliosa”. Racconta che da poco ha capito che è vero che le dice poco ti amo ma lo ripete davanti a tutti emozionato. “Faccio fatica a dire questa parola, ma non so perché, è un mio limite”.

Adora i suoi figli, Anita ha 17 anni e Beppe pensa che gli adolescenti come sua figlia stiano soffrendo più di tutti in questo periodo. Soffrono gli anziani ma molto meno i bambini a cui bastano i genitori. “Gli adolescenti stanno vivendo una grande sofferenza, il momento del primo bacio, il primo amore, gli abbracci e mi dispiace, mi fa male vedere così Anita”.

Poi c’è suo figlio Nicola: “E’ un grande amico anche se sono un genitore all’antica che pensa che genitori e figli non debbano avere un rapporto da amici. Ma guardiamo i film insieme, facciamo le cose insieme, però non dobbiamo essere troppo amici”.