Gli orologi del diavolo stasera non va in onda: cambia la programmazione Rai

Cambia la programmazione di Rai 1, era inevitabile perchè ci ha lasciato un grandissimo del mondo del cinema e della tv, un uomo che ha fatto la storia del piccolo e del grande schermo. La morte di Gigi Proietti è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, e oggi, nel giorno che sarebbe quello del suo ottantesimo compleanno, la Rai vuole omaggiarlo, onorarlo, ricordarlo ma anche festeggiarlo. Ed è per questo che la programmazione cambia. Oggi 2 novembre 2020 al fiction Gli orologi del diavolo non andrà in onda. La serie con Beppe Fiorello slitta quindi di una settimana e andrà in onda lunedì prossimo. In questi giorni i protagonisti della fiction erano stati in diversi programmi televisivi per pubblicizzare il debutto della serie ma siamo sicuri che saranno tutti felici di lasciare lo spazio in prime time al grande Gigi.

Oggi 2 novembre 2020, andrà in onda lo spettacolo “Cavalli di battaglia” il one man show che l’eclettico artista realizzò per l’ammiraglia Rai nel 2017. Dopo “Settestorie”, il programma di informazione di Monica Maggioni in onda alle 23.55, sarà proposto “Techetechetè – Gigi Proietti solo per voi” e ancora, nella notte alle 2.30 – dopo RaiNews e il meteo – lo speciale “Testimoni e protagonisti: Gigi Proietti”.

La programmazione di Rai 1 cambia anche domani. Martedì 3 novembre, sempre in prima serata su Rai1, andrà in onda il film tv “Preferisco il paradiso”, fiction Rai del 2010 dedicata alla figura di San Filippo Neri, magistralmente interpretato da Gigi Proietti diretto da Giacomo Campiotti. Per l’occasione la mini serie diventa un film tv in una sola puntata.